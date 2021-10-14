Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Вызов14.10.2021 16:42

Проект «Вызов» на МКС. День 9

На борту Международной космической станции продолжает свою работу 65-я длительная экспедиция. Отснята большая часть материалов будущего фильма в рамках научно-просветительского проекта «Вызов».

Экипаж транспортного пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) также продолжает активную подготовку к предстоящей на 17 октября 2021 года посадке. Герой России, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, а также участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд провели осмотр полётных скафандров «Сокол КВ-2», проверили бортовую документацию, а также продолжают заниматься доукладкой возвращаемых на Землю грузов.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), закрытие переходных люков между кораблем «Союз МС-18» и модулем «Наука» российского сегмента Международной космической станции запланировано 17 октября в период с 00:45 до 01:05 мск. Расстыковка корабля и МКС ожидается в 04:14 мск, а в 07:36 мск — приземление спускаемого аппарата в 146 км юго-восточнее от города Жезказган (Казахстан).

Через два дня на площадках ТАСС и Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная возвращению экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», освоению многоцелевого лабораторного модуля «Наука» и трем выходам в открытый космос. В мероприятии примут участие Олег Новицкий, Клим Шипенко и Юлия Пересильд. Госкорпорация «Роскосмос» принимает вопросы на своих страницах в социальных сетях.

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