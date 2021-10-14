Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-66#Прогресс МС-17#наука#Причал14.10.2021 10:14

Перестыковка корабля «Прогресс МС-17» на модуль «Наука»

В ночь на 21 октября 2021 года в соответствии с программой полета Международной космической станции начнется операция по перестыковке транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17» с малого исследовательского модуля «Поиск» на многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Все этапы перестыковки планируется провести в автоматическом режиме под контролем космонавтов на борту МКС и специалистов Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») с целью подготовки модуля «Наука» к приему нового узлового модуля «Причал».

Отделение корабля «Прогресс МС-17» от стыковочного узла малого исследовательского модуля, намеченное на 02:41 московского времени по команде с Земли, состоится над бескрайними степями Монголии. После расстыковки корабль выполнит отход от станции и зависание в ожидании расчетных баллистических условий для стыковки с «Наукой». В течение 29 часов автономного полета «космический грузовик» совершит серию корректирующих маневров, удаляясь от МКС на расстояние до 185 км. Стыковка корабля с надирным портом гермоадаптера модуля «Наука» планируется на 22 октября в 07:31 московского времени с использованием системы автоматического сближения и стыковки «Курс».

Грузовой корабль «Прогресс МС-17» должен окончательно покинуть МКС и сойти с орбиты непосредственно перед запуском транспортного корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал». В завершение своей миссии «грузовик» отстыкуется от гермоадаптера модуля «Наука» вместе с переходной проставкой, которая в настоящее время обеспечивает стыковку транспортных кораблей серии «Союз МС» и «Прогресс МС». Таким образом, у модуля «Наука» появится возможность штатной стыковки с прибывающим модулем «Причал», запуск которого предполагается в конце ноября текущего года.

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