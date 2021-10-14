Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#наука14.10.2021 03:46

Первым жильцом модуля «Наука» на МКС стал космонавт Олег Новицкий

Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий стал первым жильцом многоцелевого лабораторного модуля «Наука», который в июле вошел в состав российского сегмента Международной космической станции. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.

«В каюте многоцелевого лабораторного модуля „Наука“ сейчас проживает космонавт Роскосмоса Олег Новицкий», — сказали в госкорпорации.

Ранее космонавт жил в служебном модуле «Звезда», но уступил свою каюту актрисе Юлии Пересильд, которая прилетела на МКС вместе с режиссером Климом Шипенко для съемок первого в истории художественного фильма в космосе.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля, а 29 июля он пристыковался к МКС. Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С «Наукой» российские космонавты получили второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Источник: ТАСС13 октября 2021 года, 02:02

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