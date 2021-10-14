Павел Сорокин: «Цифровизация является одним из самых очевидных способов снизить наше влияние на окружающую среду»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 14 октября. – Павел Сорокин рассказал на «Российской энергетической неделе» о том, какие меры необходимо принимать компаниям ТЭК в части цифровой трансформации.

«Существует требование к компаниям изменить свои Стратегии цифровой трансформации. Задача заключается в синхронизировании компаний, чтобы они двигались в одном направлении. Без единых правил, единого подхода мы просто элементарно не сможем достичь целей. При этом важно понимать, что все компании разные и имеют свою специфику», – сказал замминистра в ходе сессии «Цифровая трансформация ТЭК: как извлечь выгоду?»

Павел Сорокин отметил, что экология неожиданно прорвалась в цифровой мир и эта зависимость более прямая, чем может показаться на первый взгляд.

«Главный смысл цифровизации в том, чтобы повысить эффективность, а значит достичь наименьших затрат, в том числе энергозатрат, а также наименьших выбросов в атмосферу. Цифровизация является одним из самых очевидных способов снизить наше влияние на окружающую среду», — пояснил он.

По его словам, систематизация подходов к промышленным данным позволит повысить эффективность не только для ТЭК, но и для всех промышленных секторов.

«На основании данной мысли была инициирована работа совместно с другими ведомствами по созданию закона о промышленных данных. Проект документа уже подготовлен и проходит стадию обсуждения и доработки», — добавил он.

Кроме этого, Павел Сорокин рассказал об электронной компонентой базе, которая по его словам является неотъемлемой частью цифровизации.

«ТЭК в этой части выступает в роли одного из основных потенциальных заказчиков для продвижения российской электронной компонентой базе. Потому что мало какой сектор обладает настолько прогнозируемым и долгосрочным заказом как ТЭК», — сказал замминистра.

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