Павел Сниккарс: «Энергостратегия будет предусматривать не отказ от угольной генерации, а её эволюционный вывод с учётом развития технологий»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 14 октября. – Энергетическая стратегия до 2035 года будет предусматривать не отказ от угольной генерации, а её поэтапный эволюционный вывод с учётом развития технологий, сообщил Павел Сниккарс, выступая на сессии «Будущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат: конец или новое начало?» на РЭН-2021.

«Мы как Министерство энергетики понимаем, что с учётом всей климатической повестки будем актуализировать Энергостратегию. В неё будет заложен достаточно консервативный, эволюционный сценарий. Мы рассмотрели для себя поэтапный эволюционный вывод угольной генерации. Это не какие-то резкие действия, ни в коем случае не запрет», – сказал замминистра.

Он отметил, что объекты угольной генерации в России играют значимую роль и вырабатывают на сегодняшний день порядка 140 млрд кВт.ч электроэнергии в год. К 2030 году объём выработки снизится до 136 млрд с учётом роста энергопотребления и текущих тенденций в энергетике.

Ситуация в перспективе до 2050 года будет зависеть от прорывного развития технологий, добавил Павел Сниккарс. В числе таких технологий замглавы Минэнерго назвал вовлечение в оборот золошлаковых отходов, улавливание углекислого газа.

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