Павел Сниккарс: «Выработка электроэнергии на базе солнца и ветра в России может увеличиться до 188 млрд кВт.ч в год к 2050 году»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 14 октября. – Выработка электроэнергии на базе солнца и ветра к 2050 году может составить порядка 188 млрд кВт.ч в год, сообщил Павел Сниккарс на сессии «Российская энергосистема и климатическая повестка: эволюция или революция» на площадке «Российской энергетической недели».

Замминистра напомнил, что доля тепловой генерации и электрогенерации в выбросах парниковых газов составляет около 34%, из которых электроэнергетика занимает 27%, а 7% – тепловая энергетика.

Однако обеспечить надёжное электроснабжение потребителей без традиционной генерации невозможно, учитывая нестабильность ВИЭ-генерации.

«При этом для нас важно сохранить диверсифицированный энергобаланс. Мы видим однозначный рост объектов ВИЭ на 2050 год и мы оцениваем, что выработка электроэнергии на основе солнца и ветра составит порядка 188 млрд кВт.ч», – сказал Павел Сниккарс.

Он также отметил, что соблюдение принципов устойчивого развития, интеграция энергообъектов на базе ВИЭ в российскую энергосистему, развитие микрогенерации невозможны без формирования надёжной электросетевой инфраструктуры.

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