Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Пилотируемая космонавтика#Вызов#ЦПК15.10.2021 02:30

О сроках реабилитации Клима Шипенко и Юлии Пересильд после возвращения

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд пройдут примерно 10-дневную реабилитацию после возвращения на Землю, скорее всего, они придут в себя через неделю, рассказал замначальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по подготовке космонавтов — командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

«Для них [Клима Шипенко и Юлии Пересильд] в течение 10 дней [будет длиться реабилитация]. Я думаю, через неделю они придут в себя. На восьмой день можно выходить на сцену», — пошутил Кононенко в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

По словам замначальника ЦПК, у членов экипажа, которые совершили длительный полет на орбиту, острый период реабилитации составляет две недели. «Сложно двигаться, перемещаться, разворачиваться, когда неустойчивое давление», — пояснил он.

Ранее в Центре подготовки космонавтов сообщили ТАСС, что сроки реабилитации после коротких полетов в космос обычно составляют семь дней, у актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко они будут зависеть от их самочувствия.

Пересильд и Шипенко снимают первый художественный фильм в космосе о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках фильма принимают участие и российские космонавты — Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Актриса и режиссер проведут на орбите 12 суток и вернутся на Землю с космонавтом Новицким на корабле «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») 17 октября.

Источник: ТАСС14 октября 2021 года, 01:40

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