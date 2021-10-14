О. Алексеев: Мнение жителей Саратовской области учитывается при благоустройстве общественных территорий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Краснокутский район Саратовской области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в регионе посетил Краснокутский район. Сенатор встретился с главой Краснокутского района Валентиной Гречушкиной и ознакомился с благоустройством общественных территорий.

Смотрите также

Как отмечалось в ходе беседы, в городе Красный Кут в рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда» идет реконструкция центральной площади. Проект реконструкции прошел активное общественное обсуждение, все предложения жителей были учтены. Сейчас идет укладка тротуарной плитки, готовится чаша под фонтан, ведут электромонтажные работы.

Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Краснокутский район

1 из 10

Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Краснокутский район

2 из 10

Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Краснокутский район

3 из 10

Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Краснокутский район

4 из 10

Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Краснокутский район

5 из 10

Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Краснокутский район

6 из 10

Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Краснокутский район

7 из 10

Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Краснокутский район

8 из 10

Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Краснокутский район

9 из 10

Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Краснокутский район

10 из 10

«Часть работ по благоустройству территории будет выполнена в текущем году, в следующем планируется устанавливать малые архитектурные формы», — отметил Олег Алексеев.

Парламентарий также посетил площадку строительства нового храма.

Кроме того, сенатор осмотрел детский городок, построенный для юных жителей районного центра. «Проект детской площадки обсуждался на заседании Общественного совета Краснокутского района. Отрадно, что районные власти занимаются благоустройством общественных территорий с учетом мнения жителей», — подытожил Олег Алексеев.

MIL OSI