Обращение к участникам второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый Председатель Си Цзиньпин! Уважаемый Генеральный секретарь Гутерреш! Уважаемые дамы и господа!

Прежде всего, хотел бы поблагодарить Председателя КНР и китайских партнёров за организацию второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту. Тем самым реализуется идея Генсекретаря Гутерреша по обсуждению под эгидой ООН на регулярной основе проблематики развития международного транспортного сообщения.

Актуальность этого обусловлена важностью эффективной адаптации транспортной отрасли к постоянно растущему глобальному спросу на товары и услуги, к новым экологическим требованиям, связанным с переходом на чистые виды топлива, к задачам борьбы с актами терроризма, контрабандой и вообще с преступностью на транспорте.

В последнее время такая работа осложнена распространением пандемии коронавируса, и требования к обеспечению безопасности и здоровья граждан ещё больше возросли. Думаю, все согласны с тем, что перечисленные вопросы, касающиеся международных грузовых и пассажирских перевозок, можно и нужно решать лишь на основе сотрудничества и взаимодействия между всеми заинтересованными государствами.

Пользуясь возможностью, хотел бы проинформировать, что в России многое делается для обновления, расширения, обеспечения устойчивости и развития транспортной инфраструктуры. Принимая во внимание колоссальную территорию нашей страны и непростые климатические условия, такая работа требует системного подхода и серьёзных инвестиций. С учётом этого у нас принята целая серия национальных программ по всем секторам транспорта.

В частности, реализуется крупный национальный проект по развитию автомобильных дорог. При этом особый акцент делается на реконструкцию и строительство новых магистральных артерий, соединяющих крупные промышленные центры и экономические агломерации нашей страны, и в том числе тех, что дают возможность напрямую связать азиатские рынки с европейскими потребителями.

Проводится модернизация железнодорожной инфраструктуры, включая Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали, с тем чтобы увеличить возможности для контейнерных перевозок и в целом нарастить пропускную способность российских трансконтинентальных железных дорог.

Особая роль в России традиционно отводится авиации, которая зачастую служит единственным связующим звеном, способным гарантировать транспортную доступность отдалённых регионов. Поэтому мы многое делаем для поддержки региональных и местных авиаперевозок, прежде всего в интересах жителей Заполярья и Дальнего Востока.

В 2021 году объём вкладываемых средств составит 255 миллионов долларов, будет просубсидировано 417 региональных маршрутов внутренних воздушных линий. Модернизируется и аэродромная инфраструктура более 60 аэропортов, включая авиационные центры Дальневосточного федерального округа.

Хочу напомнить, что Россия многое делает, и делает уже многие годы, успешно осуществляет перевозки по уникальному маршруту – Северному морскому пути. Его роль постоянно растёт на фоне происходящих изменений климата, бурного промышленного подъёма в Азиатско-Тихоокеанском регионе и необходимости обеспечения кратчайших, наиболее экономически выгодных маршрутов доставки товаров с Востока на Запад и в обратном направлении.

Мы намерены кратно увеличить грузопоток по Северному морскому пути, по всей его протяжённости, которая составляет 10,5 тысячи километров, строить объекты инфраструктуры, в том числе обеспечивающие надёжную связь и навигацию, совершенствовать портовое хозяйство. Предпринимаются реальные шаги по развитию атомного ледокольного флота России.

При этом мы приглашаем всех заинтересованных партнёров, в том числе и наших китайских друзей, активнее использовать возможности Северного морского пути для наращивания торговых операций с Европой.

Отмечу, что в нашей стране самое пристальное внимание уделяется внедрению современных цифровых технологий на транспорте, расширению использования электронных сервисов, искусственного интеллекта, а также беспилотных и высокоавтоматизированных транспортных систем. В частности, уже с 1 января 2022 года будет введена в действие система электронных перевозочных документов на автомобильном транспорте, что позволит экономить значительный объём средств, сократить издержки и в итоге приведёт к снижению конечной стоимости товаров.

Считаю нашей общей задачей сделать всё необходимое, чтобы такие новые технологические возможности использовались максимально эффективно, работали на благо людей, в интересах качественного экономического роста, вели к расширению международных связей и сотрудничества.

Ещё одна острая проблема, непосредственно касающаяся повестки дня этой конференции, связана с обеспечением безопасности на транспорте. Например, в результате лишь дорожных аварий в мире ежегодно погибают более миллиона человек, десятки миллионов получают травмы.

Россия, напомню, была инициатором включения этой серьёзной темы в повестку дня ООН. И мы призываем все заинтересованные страны в следующем, 2022 году, активно участвовать в готовящемся по нашему предложению заседании высокого уровня Генассамблеи по безопасности дорожного движения.

И в заключение хотел бы выразить уверенность, что нынешняя конференция станет примером истинно партнёрского, открытого, конструктивного диалога и внесёт свой значимый вклад в работу по обеспечению глобального устойчивого развития.

Желаю участникам успехов и всего самого доброго.

Благодарю вас за внимание.

MIL OSI