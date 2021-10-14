Новые решения для безопасной переписи

Source: Russian Federation State Statistics Service

Безопасность жителей страны в ходе Всероссийской переписи населения, обеспечение переписчиков и волонтеров средствами индивидуальной защиты обсуждались 13 октября на очередном заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам проведения ВПН. Еще одной важной темой заседания стала готовность портала Госуслуги.ру к онлайн-переписи.

Председатель Комиссии, первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов поставил задачу: обеспечить максимальную безопасность всех участников и персонала переписи. Переписчики будут регулярно проходить тестирование на COVID-19 под контролем Роспотребнадзора, будут обеспечены индивидуальными средствами защиты и получат страховые полисы от Сбера и ВТБ, которые включают и выплаты в случае заболевания коронавирусной инфекцией.

«В случае если люди заболеют, они получат соответствующие страховые выплаты. Это защищенность и уверенность для персонала», – подчеркнул первый вице-премьер.

Перепись населения – самое масштабное статистическое событие в стране, которое должно быть безопасным и комфортным для всех. Это одно из важных условий. Поэтому в ходе переписи будут строго соблюдаться инструкции Минздрава России и Роспотребнадзора. Среди них соблюдение социальной дистанции в помещениях стационарных переписных участков, контроль температуры сотрудников, обеспечение масками, регулярная санитарная уборка и проветривание помещения.

При наборе переписчиков отдавался приоритет людям с иммунитетом – уже переболевшим или вакцинированным от COVID-19. С конца прошлого года Росстат ведет активную работу по разъяснению важности вакцинации среди переписчиков и переписного персонала.

Андрей Белоусов также отметил важность профилактики и информационной работы с персоналом переписи. Каждый пройдет обучение как максимально обезопасить себя и окружающих во время переписи с учетом последних рекомендаций Минздрава и Роспортребнадзора. Например, если у респондента признаки простуды, переписчик оставит ему листовку (положит в почтовый ящик) с подробным описанием как можно переписаться самостоятельно через интернет.

«Мы обновили противоковидные памятки и сценарии работы для каждой ситуации – все доводится до переписчиков», – сообщил руководитель Росстата Павел Малков. Кроме того он сообщил, что «мы сформировали несколько групп быстрого реагирования – будем оперативно выезжать на место, где увидим какие-либо проблемы. В ручном режиме будем корректировать ситуацию».

Особый акцент Андрей Белоусов сделал на важности электронной переписи через портал Госуслуги.ру как возможности обеспечить максимальную безопасность населения. Первый зампред правительства поручил обеспечить бесперебойную работу портала, чтобы все желающие могли переписаться самостоятельно в удобное для них время.

Сейчас 88 миллионов россиян имеют личные кабинеты и подтвержденные учётные записи на едином портале Госуслуги. Это позволит практически всем жителям страны заполнить переписные листы онлайн. По результатам нагрузочного тестирования, которое прошло в сентябре, через портал Госуслуги Росстат сможет получать не менее 30 заполненных электронных анкет в секунду или более 2 млн в сутки. По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олега Качанова, система должна выдержать повышенные нагрузки, которые возможны в первые дни переписи.

Совещания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения по инициативе первого вице-премьера Андрея Белоусова проводятся регулярно с 25 июня 2021 года. Участники – главы регионов, руководители федеральных министерств и ведомств. Цель – определение готовности каждого субъекта федерации к проведению переписи, своевременное решение всех возникающих на местах вопросов. С середины сентября совещания Комиссии проходят еженедельно.

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