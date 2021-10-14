Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с Министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым

Source: Russia Ministry of Energy

Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с Министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом ШахбазовымМосква, 14 октября. – Николай Шульгинов и Министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов обсудили актуальные вопросы сотрудничества на «Российской энергетической неделе».Министр отметил, что сейчас продолжается работа по изучению возможности объединения энергосистем России, Азербайджана и Ирана (проект энергомоста «Север – Юг»).«Первым этапом должна стать разработка технико-экономического обоснования проекта, соглашение о котором уже подписано компаниями «ТАВАНИР», «Азерэнержи», «СО ЕЭС» и «Россети». В качестве разработчика проекта выбрана иранская инжиниринговая компания «Моненко», – рассказал он. Николай Шульгинов также подчеркнул, что российские компании заинтересованы в реализации совместных проектов по строительству, модернизации, восстановлению гидроэлектростанций и других энергообъектов на территории Нагорного Карабаха. Прорабатывается вопрос организации деловой миссии российских энергетических предприятий в этот регион для оценки ситуации и возможности реализации совместно с Азербайджанской стороной указанных проектов.Министр добавил, что сейчас ведётся работа по согласованию проекта Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Азербайджан о расширении сотрудничества в области энергетики.

23.09.2020

29 сентября в 15:00 (МСК) Российской дирекцией в Группе Всемирного банка совместно с Министерством энергетики Российской Федерации на платформе Zoom будет проведен вебинар «Процесс закупок Всемирного банка и бизнес-возможности для российских энергетических компаний».

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