На Евразийском женском форуме обсудили новые возможности женщин в цифровую эпоху

Source: Russia – Council of the Federation

Встреча на полях Форума позволит сформулировать новые инициативы для реализации на платформе ЮНИДО и других международных организаций.

Новые возможности для женщин в цифровую эпоху стали центральной темой многостороннего глобального диалога. Мероприятие, организованное при участии Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), состоялось на полях Третьего Евразийского женского форума.

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В своем приветствии к участникам многостороннего диалога член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Авдеева АвдееваЕлена Осиповнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области отметила конструктивное многолетнее и многостороннее сотрудничество ЮНИДО с Советом Евразийского женского форума.

Участники обсудили возможности расширения участия женщин в быстрорастущих секторах экономики, технологические решения и программы, способные повышать цифровые компетенции женщин.

В мероприятии приняли участие представители ЮНИДО — управляющий директор Ату Хайдара и руководитель Регионального отделения по странам Европы и Центральной Азии Яцек Цукровски, а также Посол доброй воли ЮНИДО Вероника Пешкова, эксперт по международному развитию и гендерному равенству W20 (Италия) Моника Карко, представители ведущих российских и зарубежных компаний, эксперты.

Комментируя итоги состоявшейся дискуссии, заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила, что цифровые компетенции становятся одним из важнейших преимуществ на рынке труда. «Вместе с тем, по авторитетным оценкам, количество женщин в мире, активно использующих цифровые технологии, на 250 миллионов меньше, чем мужчин. В этой связи необходима трансформация систем образования и широкого применения программ адаптации женщин к новым условиям».

В качестве примера заместитель Председателя СФ привела разработанную в рамках сотрудничества ЮНИДО с Советом Евразийского женского форума новую образовательную программу развития цифровых навыков. «Эта программа, применение которой не ограничится рамками одной страны, станет нашим совместным вкладом в процесс адаптации женщин к цифровому миру и откроет перед ними новые возможности», — убеждена она.

Галина Карелова отметила, что цифровизация как глобальный процесс ставит большие задачи и перед законодателями, поскольку электронные документы, дистанционная занятость, обеспечение информационной безопасности требуют особого регулирования. Она выразила уверенность, что встреча на полях Форума позволит сформулировать новые инициативы для реализации на платформе ЮНИДО и других международных организаций и объединений.

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