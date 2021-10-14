Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#РКК Энергия#РКЦ Прогресс#Прогресс МС-18#Причал#Прогресс М-УМ#Союз МС-20#Космодромы#Байконур14.10.2021 14:41

На Байконуре продолжается активная подготовка нескольких транспортных кораблей

На космодроме Байконур продолжается предполетная подготовка грузового корабля «Прогресс МС-18», корабля-модуля «Прогресс М-УМ» и пилотируемого корабля «Союз МС-20».

В настоящий момент на корабле «Прогресс МС-18» проводятся заключительные операции перед заправкой и проходит подготовка его cборочно-защитного блока. Одновременно с этим продолжаются проверочные включения систем кораблей «Прогресс М-УМ» и «Союз МС-20».

Все технологические операции выполняются специалистами Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры), Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева и Ракетно-космического центра «Прогресс» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254.

Запуски всех трех транспортных кораблей запланированы на 2021 год. Ближайшим из них станет запуск «космического грузовика» «Прогресс МС-18», намеченный на 28 октября 2021 года со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур.

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