Л. Гумерова открыла фотовыставку «Женщины-изобретатели»

Source: Russia – Council of the Federation

Экспозиция развернута на площадке Третьего Евразийского женского форума.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан открыла фотовыставку «Женщины-изобретатели» на площадке Третьего Евразийского женского форума.

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Фотовыставка организована Роспатентом при поддержке Комитета СФ по науке образованию и культуре.

Как отметила сенатор, открытие выставки предваряет тематическую сессию «Женщины-ученые и глобальные вызовы современности. Символично, что мы обращаем отдельное внимание на деятельность женщин, посвятивших себя науке, в проходящий в нашей стране Год науки и технологий», — добавила она.

Лилия Гумерова пояснила, что выставка рассказывает о сферах научных интересов признанных и молодых ученых, разработки которых востребованы экономикой России.

«Мир сегодня особенно нуждается в открытиях и изобретениях прекрасной половины человечества. Женщины, обладая особым взглядом и эмоциональностью, тонко чувствуют актуальные сферы применения научного потенциала», — считает Лилия Гумерова. Она выразила уверенность, что в нашей стране с каждым годом будет расти число женщин, развивающих науку.

В открытии выставки приняли участие заместитель руководителя Роспатента Виктория Галковская, участники Третьего Евразийского женского форума.

На фотовыставке представлена информация о запатентованных изобретениях, авторство которых принадлежит женщинам. Многие разработки отмечены знаками отличия российских и международных конкурсов, входили в «100 лучших изобретений России», каждый год отбираемых Роспатентом. Авторы изобретений удостоены государственных премий и наград.

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