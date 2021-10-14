Заседание Высшего Евразийского экономического совета

Source: President of Russia – Kremlin

Во встрече также участвовали Премьер-министр Армении Никол Пашинян Пашинян НиколПремьер-министр Республики Армения , Президент Белоруссии Александр Лукашенко Лукашенко Александр ГригорьевичПрезидент Республики Беларусь , Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Токаев Касым-Жомарт КемелевичПрезидент Республики Казахстан , Президент Киргизии Садыр Жапаров Жапаров Садыр НургожоевичПрезидент Республики Киргизия , главы государств – наблюдателей при ЕАЭС – Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев Мирзиёев Шавкат МиромоновичПрезидент Республики Узбекистан и Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес Диас-Канель Бермудес МигельПрезидент Республики Куба , председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, председатель правления Евразийского Банка Развития Николай Подгузов.

Обсуждались актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза. В их числе – совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции и преодоление негативных последствий пандемии в социально-экономической сфере, сотрудничество в энергетике и формирование единых рынков нефти и газа, взаимодействие по проблематике изменения климата и защиты окружающей среды.

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Выступление на заседании Высшего Евразийского экономического совета

В.Путин: Уважаемые друзья, коллеги!

Я, так же как и вы, хотел бы выразить удовлетворение тем, что, несмотря на известные трудности, связанные с пандемией коронавируса, наше интеграционное взаимодействие продолжается и продолжает углубляться. И выступления коллег подтверждают, что мы все заинтересованы в дальнейшем поступательном развитии Евразийского экономического союза, тесно сотрудничаем и добиваемся результатов, причем в самых разных областях, прежде всего в экономике и торговле.

Успешно реализуется такой важный совместный проект, как «Стратегические направления развития экономической интеграции до 2025 года», который мы с вами утвердили в конце прошлого года.

Практически во всех государствах Евразэс возобновился экономический рост. В частности, в России по итогам первых шести месяцев 2021 года ВВП увеличился на 4,8 процента. При этом во всём Евразийском союзе повысились промышленное производство – на 4,4 процента и выпуск сельхозпродукции – на 0,6 процента.

Хорошие темпы набраны во взаимной торговле: в январе-июне товарооборот между государствами – членами Евразэс увеличился почти на треть (31,9 процента), а объём внешней торговли Евразийского союза с третьими странами – на четверть.

Причём таких показателей удалось добиться, несмотря на то, что некоторые государства – члены Евразэс подвергаются – мы знаем об этом и говорили об этом – нелегитимным санкциям со стороны некоторых стран. Ни для кого не секрет, что эти санкции используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и как средство для подрыва законных правительств путём создания социальных, экономических и политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране.

Такие внешние неблагоприятные условия, как нам представляется, должны дополнительно стимулировать укрепление сотрудничества внутри нашего Союза. Повышается значимость самого тесного взаимодействия в целях перехода на национальные валюты и сокращения использования доллара и евро во взаимных расчётах, организации импортозамещения, развития передовых высокотехнологичных отраслей, обеспечения населения необходимым продовольствием.

Кстати, в России накоплен большой опыт развития в условиях западных ограничений, и мы готовы им делиться с партнёрами по Евразэс.

Сообща проще и быстрее реализовывать крупные экономические проекты. Не могу не согласиться с нашим председателем [Касым-Жомартом Токаевым], что наблюдается дефицит этих проектов, их нужно, конечно, искать и внедрять, внедрять новые технологии, удовлетворять растущий спрос на качественные товары и услуги со стороны потребителей и тем самым эффективно противостоять любому внешнему давлению.

В этом контексте считаем важным продолжать в Евразэс планомерную работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельскохозсферах, обеспечению максимальной свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы – так, чтобы сформировать действительно полноценный, устойчивый общий рынок.

Подчеркну, что по всем этим направлениям уже многого удалось добиться. За последнее время государства – члены Евразэс существенно продвинулись в унификации регулирования розничной торговли товарами. Начат процесс гармонизации национального регулирования в сфере защиты прав потребителей, одобрены общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности.

Сегодня на наше утверждение представлено решение о переходе ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза.

Подготовлен и проект совместного заявления о сотрудничестве в экологической сфере. Этот документ отражает понимание того принципиального значения, которое имеет борьба с изменением климата и сохранения окружающей среды для всех наших государств.

На повестке дня – интенсифицикация взаимодействия по природоохранной тематике и, в частности, выработка гармонизированной системы климатического регулирования, с тем чтобы компании наших стран работали по понятным и согласованным правилам, касающимся экологии и защиты окружающей среды.

Отмечу, что в России в настоящее время предпринимаются активные усилия по снижению углеродоёмкости экономики, сокращению эмиссии парниковых газов, развитию «зелёной энергетики». И мы предлагаем в рамках Евразэс начать унификацию стандартов по вопросам углеродной отчётности, осуществлять взаимовыгодные климатические проекты, совместно создавать собственные технологии, основанные на использовании безуглеродных источников энергии, конечно, включая и такие, как атомная и гидроэнергетика.

Ещё одно направление взаимодействия государств Евразийского союза, которому следовало бы уделять особое внимание, на наш взгляд, это цифровизация. Об этом мы сегодня тоже говорим. Работа в данной сфере набирает обороты, что, безусловно, отвечает интересам как деловых кругов, так и граждан наших стран, поскольку упрощает ведение бизнеса, повышает мобильность и доступность услуг.

В качестве примера приведу запуск 1 июля совместного цифрового проекта на евразийском пространстве – унифицированной системы поиска «Работа без границ». Этот электронный сервис предоставляет доступ к информации о вакансиях, анкетам соискателей по всему Евразийскому союзу.

Цифровые технологии во многом помогают адаптировать экономики наших стран, да и вообще нашу жизнь, к ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции. Разработанное в России мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» стало существенным подспорьем в восстановлении свободы передвижения граждан по территории государств – членов Евразэс. Оно надёжное и удобное, люди оценили его эффективность, поэтому в число участников данного проекта вошли также и наши соседи – Азербайджан, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

Уважаемые коллеги!

Не могу не отметить, что развивающаяся интеграция в рамках Евразэс привлекает заинтересованное внимание целого ряда зарубежных стран, вы об этом уже говорили.

Важно, что к работе Евразийского союза всё активнее подключаются государства-наблюдатели. Они имеют возможность участвовать в деятельности интеграционных органов, причем на всех уровнях, знакомиться с процессом подготовки интеграционных документов и исполнения принятых решений.

Эффективно реализуется на практике гибкая система связей Евразэс и с другими государствами, а также интеграционными структурами, такими как ШОС и АСЕАН.

В июле вступило в силу соглашение о свободной торговле с Сербией, ведётся обсуждение аналогичных договоров с Египтом, Ираном, одобрен запуск переговоров с Индией. В активной фазе – работа исследовательских групп по изучению целесообразности создания зон свободной торговли с Индонезией и Монголией.

Всё это очень полезно с точки зрения возможного расширения евразийской интеграции и воплощения в жизнь инициативы создания Большого Евразийского партнёрства.

Вообще, подчеркну, что чем более очевидными будут реальные достижения Евразэс в экономике, торговле, социальной сфере, а главное – в деле повышения благосостояния граждан, тем, конечно, весомее будет авторитет нашего объединения, его влияние в мире. Это очевидные вещи.

В заключение хотел бы выразить признательность казахстанским партнёрам, которые, председательствуя в Евразэс в текущем году, в столь непростой обстановке всемерно способствуют дальнейшему развитию интеграционных процессов.

Благодарю вас за внимание.

MIL OSI