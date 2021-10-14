Е. Зленко: Разработан программно-целевой подход к решению ключевых проблем сельских территорий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала итоги тематической сессии, которая прошла в рамках Третьего Евразийского женского форума.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа прокомментировала итоги тематической сессии на тему «Тенденции развития сельских территорий. Инфраструктура и условия для женщин», которая прошла в рамках Третьего Евразийского женского форума.

Смотрите также

Сенатор отметила, что в настоящее время для комплексного, всестороннего развития инфраструктуры села, приближения качества жизни сельского населения к городским стандартам государством выработан программно-целевой подход, позволяющий сконцентрировать все ресурсы на решении ключевых проблем сельских территорий. Главным механизмом ее достижения, в том числе на селе, стали национальные проекты в социальной сфере, а также государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

«Приоритеты в Госпрограмме расставлены очень правильно – будет развиваться жилищное строительство на селе, благоустраиваться территории, будет развиваться инженерная инфраструктура и транспорт. Уверена, что эти меры сегодня очень нужные и правильные», — подчеркнула Елена Зленко.

Она рассказала, что в рамках ведомственной целевой программы «Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития сельских территорий» Госпрограммы реализуется Всероссийский молодежный проект, направленный на повышение общественной и предпринимательской активности сельской молодежи, ежегодно проводится Всероссийский конкурс информационно-просветительских проектов по сельской тематике. В мероприятиях этого молодежного проекта приняло участие 40 тыс. человек из 85 регионов страны. Для решения вопросов о привлечении кадров на село Минсельхоз России реализует ведомственный проект «Содействие занятости сельского населения».

Елена Зленко отметила, что на сельских территориях занятость обеспечивается не только за счет работы в агропромышленном секторе, но и за счет сельского туризма и развития креативных индустрий. «Мировая практика показывает, что креативная индустрия – один из динамично развивающихся секторов экономики».

Сенатор напомнила, что в сентябре Правительство РФ утвердило концепцию развития творческих индустрий в России на ближайшие девять лет. «Это важный инструмент достижения национальных целей Предполагается, что системная государственная поддержка креативных индустрий позволит к 2030 году увеличить их долю в российской экономике с нынешних 2,2 до 6 процентов, а также увеличить долю граждан, занятых в творческих профессиях, с 4,6 до 15 процентов».

Парламентарий указала, что креативные индустрии позволяют регионам усиливать производственный потенциал, туризм, малое и среднее предпринимательство, повысить уровень занятости, особенно среди молодежи, женщин и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в 66 регионах уже приняты законы по поддержке художественных промыслов. В 72 — установлены места традиционного бытования промыслов. Уникальный опыт развития креативных индустрий уже есть у целого ряда регионов. Во многих субъектах Федерации это направление включают в действующие стратегии социально-экономического и культурного развития.

Сенатор добавила, что в Совете Федерации проводится работа по поддержке народных художественных промыслов. Было принято решение о создании специальной Временной комиссии СФ, при которой создан Экспертный совет из числа представителей федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, профильных ассоциаций, предприятий народных художественных промыслов, бизнеса, научного и экспертного сообщества

MIL OSI