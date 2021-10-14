Source: Russia – Council of the Federation

На церемонии открытия Третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге выступил Президент России В. Путин.

В Санкт-Петербурге в Таврическом дворце торжественно открылся Третий Евразийский женский форум.

На церемонии выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин. По его словам, Евразийский женский форум занял достойное место среди авторитетных международных площадок. «Растёт сотрудничество, взаимодействие форума с такими объединениями, как БРИКС, АТЭС, ЮНИДО, «женская двадцатка».

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Владимир Путин добавил, что современный, динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед государствами новые задачи. «В их решении женщины играют всё более весомую роль. Это и вопросы устойчивого экономического развития, и глобальная климатическая повестка, проблемы экологии, защиты окружающей среды, новые подходы к образованию как к процессу, сопровождающему человека всю его жизнь, стремление выстроить на более справедливых, сбалансированных принципах системы социальной поддержки».

Пленарное заседание «Женщины: глобальная миссия в новой реальности» открыла Председатель Совета Федерации, Председатель Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Она отметила, что в эти дни Санкт-Петербург стал настоящей столицей мирового женского сообщества. «Форум объединил гостей из более чем ста государств мира, двадцати трех международных организаций, всех регионов России. В этом зале – весь мир. В режиме видеосвязи с нами миллионы интернет-пользователей со всех континентов», — добавила глава СФ.

Форум объединил гостей из более чем ста государств мира, двадцати трех международных организаций, всех регионов России

По ее словам, в Форуме участвуют государственные деятели, политики, руководители неправительственных организаций, женщины, добившиеся выдающихся успехов в бизнесе, науке, культуре, признанные лидеры общественного мнения, представители международных организаций.

Валентина Матвиенко обратила внимание, что мир вокруг стремительно меняется. Появляются новые цифровые технологии, которые буквально проникают в повседневную жизнь, влияют на образ мыслей людей, их социальные связи и привычки. Все острее встают вопросы защиты окружающей среды. «Все чаще международное право подменяется некими «правилами», в международных отношениях продолжается использование двойных стандартов и насаждение суверенным государствам чуждых им моделей развития. Ко всему этому добавляется практика экономических блокад, санкций и ограничений даже на импорт жизненно важных средств и технологий, включая вакцины».

По словам главы СФ, пандемия еще больше обнажила эти проблемы, показав, что наш мир остро нуждается в созидательной повестке, в отказе от национального эгоизма и политики ультиматумов. «В этих непростых условиях именно женщины должны активнее включиться в решение общемировых проблем. Мы с вами должны определить глобальную миссию женщин в новой реальности. В этом мы видим центральную цель и главный смысл Третьего Евразийского женского форума», — заявила она.

Как отметила Валентина Матвиенко, пандемия коронавируса не просто стала глобальным потрясением, но и послужила причиной серьезной «перезагрузки» процессов экономического и социального развития, заставила по‑новому взглянуть на участие женщин в решении острых проблем. Валентина Матвиенко призвала выразить благодарность тем, кто, рискуя жизнью, не жалея сил, проявляя стойкость и мужество, ежедневно борется с этой болезнью, спасает жизни людей. Кроме этого, добавила она, именно женщины заняты в наиболее пострадавших от пандемии направлениях – в розничной торговле, сфере услуг, туристической отрасли и гостиничном бизнесе.

«На площадке форума тема здоровья занимает одно из центральных мест. Мы должны призвать международное сообщество объединить усилия во имя здоровья людей, обеспечить равноправный доступ к вакцинации и медикаментам, взаимное признание сертификатов о вакцинировании, отказаться от любых дискриминационных практик в сфере здравоохранения. Мы продолжим поддерживать женские инициативы, направленные на формирование здорового общества», — сказала она.

Валентина Матвиенко предложила в рамках Форума учредить диплом общественного признания под условным названием «Во имя жизни». Этим дипломом будут награждаться женщины, которые вносят значимый вклад в здоровьесберегающие проекты.

Глава СФ подчеркнула, что в мире все острее встают вопросы экономического и социального неравенства. По экспертным оценкам, последствия коронавируса могут увеличить глобальный уровень бедности еще на полмиллиарда человек. «Преодоление этой негативной тенденции невозможно без повышения уровня квалификации женщин. Поэтому Форум неизменно занимается продвижением доступного женского образования, активного вовлечения женщин в производственные, управленческие и инновационные процессы, в развитие креативных индустрий».

Совет Евразийского женского форума ведет непрерывную, системную работу по расширению участия женщин в высокотехнологичных отраслях.

Валентина Матвиенко рассказала и о востребованном социальном лифте для сотен женщин России – образовательной программе «Женщина – лидер».

В этой связи глава СФ предложила для обмена опытом на платформе Форума сформировать единую международную базу материалов об успешных женщинах. «Отрадно, что все более широкое и полное утверждение реального равноправия – доминирующая тенденция в современном мире, и это успех исторического значения». Она назвала вопиющим сохранение точек на карте мире, где женщины по‑прежнему угнетены, беззащитны, лишены элементарных человеческих прав. Успешно с этими вызовами можно бороться только коллективно, сказала спикер СФ.

Валентина Матвиенко считает, что не случайно Евразийский женский форум проходит третий раз в России и по сути является драйвером развития глобальной женской повестки. При этом она отметила, что российская история знает немало великих женщин-лидеров — просветителей, деятелей науки и искусства. «Сегодня российское государство продолжает защищать интересы женщин, реализуется стратегия действий в интересах женщин, программа «Десятилетие детства». Мы готовы на площадке нашего Форума делиться своим опытом».

Председатель СФ подчеркнула, что Евразийский женский форум давно перешагнул границы Евразии и по сути стал всемирным. «За годы его работы мы создали «формулу успеха для женщин». Сегодня Форум дает жизнь новым объединениям, таким как клуб победителей конкурса женских предпринимателей проектов АТЭКС, Женский деловой альянс стран БРИКС и другие.

«Именно такое многоформатное и многоплановое сотрудничество женщин мира способно приблизить нас к достижению амбициозных, масштабных целей», — завила Валентина Матвиенко.

Президент Российской Федерации Владимир Путин

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Владимир Путин

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Пленарное заседание Третьего Евразийского женского форума «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

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Президент Российской Федерации Владимир Путин

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Пленарное заседание Третьего Евразийского женского форума «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

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Пленарное заседание Третьего Евразийского женского форума «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

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Татьяна Голикова

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Пленарное заседание Третьего Евразийского женского форума «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

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Пленарное заседание Третьего Евразийского женского форума «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

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Пленарное заседание Третьего Евразийского женского форума «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

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Пленарное заседание Третьего Евразийского женского форума «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

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Пленарное заседание Третьего Евразийского женского форума «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

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Видеоприветствие участникам форума направил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Он отметил, что с 2018 года мир значительно изменился из‑за пандемии и чрезвычайной ситуации в области климата. «Новая реальность требует фундаментальных реформ. И женское участие способствует заключению более прочных мирных соглашений, совершенствованию программ социальной защиты и усилению климатической повестки».

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в своем выступлении отметила, что в последние десятилетия в условиях нарастания технологических, экономических и демографических вызовов роль женщины в современном обществе постоянно возрастает.

«Большинство стран разрабатывают и реализуют стратегические документы, направленные на улучшение положения женщин. Россия не является исключением. Наше государство на системной основе уделяет внимание вопросам поддержки женщин. Создание условий для их полного и равноправного участия в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества является приоритетным направлением развития государственной политики нашей страны», — сказала вице-премьер Правительства РФ.

Татьяна Голикова подчеркнула, что более половины жителей России – свыше 78 млн человек – это женщины. «Они вносят исключительный вклад в развитие всех сфер общественной жизни».

В ходе заседания с борта Международной космической станции с видеоприветствием обратилась актриса театра и кино, Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд.

Президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд (Индия) выступила за расширение прав женщин по всему миру. «Пандемия привела к серьезным потерям, в том числе в человеческом капитале. Необходимо использовать инструменты, которые помогут бороться с бедностью и обеспечить устойчивое развитие. Форум будет способствовать историческому переходу в распределении полномочий».

Шерпа от Итальянской Республики в «женской двадцатке» во время председательства Италии в G-20 в 2021 году Мартина Рогато отметила, что в рамках «двадцатки» женщины всех стран совместно как одна команда работают над решением ключевых вопросов, волнующих женское сообщество. Среди них – расширение прав женщин, содействие более активному их участию в предпринимательстве, устойчивом развитии, разработка эффективных мер противодействия семейному насилию и др. По словам Мартины Рогато, женщины должны активно бороться со стереотипами, чтобы добиться возможности своей самореализации.

Председатель Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) Фанни Каролина Салинас Фернандес затронула тему роли женщин в формировании новой повестки на благо мира и процветания. Она напомнила о принятой в сентябре 2019 года Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, согласно которой 2021 год объявлен Годом мира и устойчивого развития. «В мире все больше гражданских сообществ, которые продвигают повестку мира и устойчивого развития. Задача женщин — содействовать достижению этих целей», — подчеркнула Фанни Каролина Салинас Фернандес.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова отметила, что в очередной раз на этой площадке собрались инициативные, деятельные участницы, искренне ратующие за благополучие нынешнего и будущего поколений.

«Мы живем в сложное время: мир проходит серьезное испытание на прочность. И дело не только в пандемии. Усиливается конфронтация культур и цивилизаций, обостряется риторика в международных отношениях, нагнетается агрессия в информационном пространстве», — считает Наталья Кочанова. Она выразила уверенность, что глобальная миссия женщин состоит в том, чтобы не допускать конфликтов, примирять страны и народы, наставлять на путь созидания и развития. «Объединившись, женщины доброй воли могут многое».

Председатель Национальной ассамблеи ЮАР Носививе Маписа-Нкукула остановилась на вопросах совместной борьбы международного сообщества с пандемией коронавируса.

Управляющий директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Фату Хайдара рассказала о работе, которая ведется организацией, по повышению роли женщин в экономике и продвижению женского лидерства.

Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Лаззат Рамазанова подчеркнула значимость площадки Форума для обсуждения всего комплекса женских инициатив.

В ходе заседания выступили глава Постоянного Комитета Торговой палаты Индонезии по расширению прав и возможностей женщин, член жюри престижной премии APEC Best Award в 2017, 2018 и 2019 годах от Индонезии, член Альянса G20 Empower Ринавати Прихатинингсих, председатель Совета Международного женского форума в Турции Гюльден Тюрктан, студентка Российского университета дружбы народов Табассом Мохаммад Казим (Афганистан), российская журналистка Жанна Агалакова. С видеообращениями также обратились председатель Всекитайской федерации женщин, заместитель Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Шэнь Юэюэ и депутат Народной палаты Парламента Индии, председателя парламентской фракции партии «Индийский национальный конгресс» Соня Ганди.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области сенаторы Российской Федерации, представители субъектов РФ, зарубежные гости.

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