Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в Международной научно-практической конференции, посвященной защите прав человека на евразийском пространстве.

Член Комитета СФ по социальной политике Анастасия Жукова ЖуковаАнастасия Геннадьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чукотского автономного округа приняла участие в V Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов».

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Участники конференции обменялись опытом в вопросах защиты прав людей с ограниченными возможностями здоровья, а также экологических прав граждан.

«В ходе мероприятия обсуждались проблемы, с которыми сегодня сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья во всем мире, — связанные с доступностью транспорта, зданий, трудностями в получении образования и трудоустройстве, а порой и сложностями в самом процессе установления инвалидности», — сообщила сенатор.

В Российской Федерации развивается законодательство, направленное на защиту прав людей с ограниченными возможностями здоровья, которое соответствует международным стандартам

Анастасия Жукова отметила, что в Российской Федерации развивается законодательство, направленное на защиту прав людей с ограниченными возможностями здоровья, которое соответствует международным стандартам, тем не менее, проблемы в этой сфере еще существуют.

«В текущем году к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 1650 жалоб и обращений от граждан с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому предстоящая работа в первую очередь будет направлена на решение системных проблем в тесном взаимодействии с органами власти регионов», — продолжила Анастасия Жукова.

Участники конференции заявили о необходимости поддержания процессов интеграционного сближения правозащитных учреждений евразийского пространства, осуществления просветительской деятельности в целях формирования правовой грамотности и гражданской ответственности населения по защите прав людей с ограниченными возможностями здоровья, а также проведения научно-исследовательской работы в этой сфере.

В мероприятии приняли участие российские парламентарии, омбудсмены из 25 стран мира, главы международных организаций, руководители органов власти, а также представители гражданского и научного сообществ.

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