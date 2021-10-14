Г. Орденов: Сделаны важные шаги для развития климатической повестки

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках Российской энергетической недели сенатор выступил с докладом «О низкоуглеродных тенденциях на российском энергетическом рынке».

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области принял участие в мероприятии в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

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Участники обсудили будущий глобальный переход на возобновляемые источники энергии, риски углеродного регулирования для экономики России, целесообразность создания национальной системы углеродного регулирования в России, роль биржевых торгов углеродными единицами.

Сенатор выступил с докладом «О низкоуглеродных тенденциях на российском энергетическом рынке».

Геннадий Орденов представил основные положения проекта Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Сенатор обратил внимание, что согласно целевому сценарию стратегии, в ближайшие годы необходимо разработать меры по созданию экспортного сектора по производству водорода на основе углеводородного сырья для выхода на международный рынок торговли водородом и развития отрасли водородных технологий.

«Однако искусственное ускорение энергоперехода и радикальное сокращение инвестиций в действующую энергосистему может создать дефицит углеводородов в ближайшие годы», — отметил сенатор.

Таким образом, считает законодатель, энергопереход должен базироваться на устойчивости действующего энергетического комплекса с кардинальным снижением в нем углеводородов.

По мнению Геннадия Орденова, увеличение доли неископаемой энергии должно вестись эволюционно, по мере готовности технологии. Для этой цели необходимо серьезно доработать справочник наилучших доступных технологий, а также обеспечить условия для перевода технологических процессов на НДТ.

Сенатор полагает, что возможные риски трансграничного углеродного регулирования со стороны ЕС должны быть решены за счет развития отечественной климатической повестки. Законодатель напомнил о законе «Об ограничении выбросов парниковых газов», на основе которого создаются условия для торговли углеродными единицами и реализации климатических проектов. «В Правительство РФ сейчас внесен законопроект о региональных полигонах, известный как «Сахалинский эксперимент». Такой эксперимент не должен быть единичным и необходимо привлекать другие регионы для создания у себя углеродных полигонов».

Геннадий Орденов также отметил, что 22 ноября на площадке Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию состоится «круглый стол» на тему «Экологическая политика Российской Федерации в части законодательного регулирования климатических проектов и создания внутреннего рынка углеродных единиц». Это мероприятие будет проведено совместно с Комитетом СФ по международным делам и Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству. В ходе «круглого стола» будет снова обсуждена тема углеродной нейтральности в российской экономике.

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