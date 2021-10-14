Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#OneWeb14.10.2021 07:58

Госкомиссия приняла решение о пуске с Восточного 14 октября

На космодроме Восточный в Амурской области состоялось заседание Государственной комиссии, на котором были рассмотрены вопросы готовности ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б» разгонного блока «Фрегат» и 36 новых аппаратов компании OneWeb в рамках миссии № 49. По результатам прошедших испытаний члены комиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 12:40:10 по московскому времени 14 октября 2021 года.

В соответствии с предстартовым графиком специалисты Роскосмоса в 08:10 мск начнут работы по заправке ракеты компонентами топлива: высококонцентрированной перекисью водорода, жидким кислородом и азотом, а также керосином. После чего в 10:45 мск на стартовом комплексе начнутся заключительные операции: увод кабины обслуживания в нишу стартового сооружения, автоматический цикл предпусковой подготовки системы управления, отвод мобильной башни обслуживания, а также восстановление системы отделения космических аппаратов летную конфигурацию.

Прямую трансляцию предстартовых операций, пуска и полета ракеты-носителя смотрите на официальных страницах Госкорпорации «Роскосмос» в социальных сетях и в разделе «Прямые трансляции» с 11:30 мск.

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