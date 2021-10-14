В Совете Федерации обсудили регулирование погрузочно-разгрузочной деятельности, осуществляемой в особой экономической зоне РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Совещание, организованное Комитетом СФ по экономической политике и Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, провел И. Абрамов.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области провел совещание по вопросам правил осуществления погрузочно-разгрузочных операций с судна на судно в отношении загрязняющих веществ во внутренних морских водах, в территориальном море и в исключительной экономической зоне РФ.

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Мероприятие организовано Комитетом СФ по экономической политике совместно с Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Иван Абрамов указал, что отношения, возникающие при осуществлении перегрузки (перевалки) грузов с судна на судно за пределами акваторий морских портов во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации, действующим законодательством урегулированы не полностью.

Сенатор напомнил, что Президент России дал поручение Правительству РФ представить предложения по внесению в законодательство изменений, предусматривающих возможность регулирования погрузочно-разгрузочной деятельности, осуществляемой в особой экономической зоне Российской Федерации. Во исполнение этого поручения в июне 2021 года в Государственную Думу был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который касается осуществления такой деятельности.

Иван Абрамов отметил, что документ, разработанный Министерством транспорта РФ, направлен на установление нового правового режима для таких работ. Одновременно внесен законопроект, предусматривающий установление административных штрафов за нарушение правил перегрузки опасных и вредных веществ с судна на судно. Предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Иван Абрамов указал, что у сенаторов существует обеспокоенность, что могут возникнуть проблемы с перевалкой зерна и перегрузкой рыбной продукции. «Второе – будет ли обеспечено соответствие этих принимаемых изменений имеющимся международным обязательствам Российской Федерации?».

«Также мы видим в указанных законопроектах большое количество отсылочных норм, которые впоследствии можно будет толковать по‑разному. Кроме того, вводится термин «загрязняющие вещества», под который могут подпадать фактически все грузы, перевозимые водным путем», — подчеркнул парламентарий.

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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По словам статс-секретаря — заместителя Министра транспорта РФ Дмитрия Зверева, необходимо, с одной стороны, обеспечить безопасность морской среды, с другой – полноценную загрузку инфраструктуры морских и речных портов, к которым, в свою очередь, подведены дальние и ближние подходы железных, автомобильных дорог. Нужно сделать перевозки прозрачными в полном объеме.

Участники совещания отметили, что бесконтрольное осуществление погрузочно-разгрузочных операций с судна на судно является назревшей проблемой в связи с тем, что они часто используются при отсутствии портов, либо необходимой инфраструктуры.

В заседании приняли участие член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов, представители Министерства природных ресурсов и экологии, ФСБ, Россельхознадзора, Федерального агентства морского и речного транспорта, общественных и некоммерческих организаций.

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