В рамках выездного совещания в Республике Дагестан сенаторы проинспектировали объекты инфраструктуры в Махачкале и Каспийске

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Делегация сенаторов во главе с первым заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным приняла участие в церемонии инаугурации главы Республики Дагестан Сергея Меликова

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Делегация сенаторов во главе с первым заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным приняла участие в церемонии инаугурации главы Республики Дагестан Сергея Меликова

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Андрей Яцкин

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В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

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В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

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В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

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В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

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В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

8 из 129

В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

9 из 129

В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

10 из 129

В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

11 из 129

В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

12 из 129

В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

13 из 129

В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

14 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

15 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

16 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

17 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

18 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

19 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

20 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

21 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

22 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

23 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

24 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

25 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

26 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

27 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

28 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

29 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

30 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

31 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

32 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

33 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

34 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

35 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

36 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

37 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

38 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

39 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

40 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

41 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

42 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

43 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

44 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

45 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

46 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

47 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

48 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

49 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

50 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

51 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

52 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

53 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

54 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

55 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

56 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

57 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

58 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

59 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

60 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

61 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

62 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

63 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

64 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

65 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

66 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

67 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

68 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

69 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

70 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

71 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

72 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

73 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

74 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

75 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

76 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

77 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

78 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

79 из 129

В Республике Дагестан проходит совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

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Сенаторы РФ проконтролировали ход модернизации очистных сооружений Махачкалы и Каспийска

81 из 129

Сенаторы РФ проконтролировали ход модернизации очистных сооружений Махачкалы и Каспийска

82 из 129

Сенаторы РФ проконтролировали ход модернизации очистных сооружений Махачкалы и Каспийска

83 из 129

Сенаторы РФ проконтролировали ход модернизации очистных сооружений Махачкалы и Каспийска

84 из 129

Сенаторы РФ проконтролировали ход модернизации очистных сооружений Махачкалы и Каспийска

85 из 129

Сенаторы РФ проконтролировали ход модернизации очистных сооружений Махачкалы и Каспийска

86 из 129

Сенаторы РФ проконтролировали ход модернизации очистных сооружений Махачкалы и Каспийска

87 из 129

Сенаторы РФ проконтролировали ход модернизации очистных сооружений Махачкалы и Каспийска

88 из 129

Сенаторы РФ проконтролировали ход модернизации очистных сооружений Махачкалы и Каспийска

89 из 129

Сенаторы РФ проконтролировали ход модернизации очистных сооружений Махачкалы и Каспийска

90 из 129

Сенаторы РФ проконтролировали ход модернизации очистных сооружений Махачкалы и Каспийска

91 из 129

Сенаторы РФ проконтролировали ход модернизации очистных сооружений Махачкалы и Каспийска

92 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

93 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базы Каспийской флотилии

94 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базы Каспийской флотилии

95 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базы Каспийской флотилии

96 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базы Каспийской флотилии

97 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базы Каспийской флотилии

98 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

99 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

100 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

101 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

102 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

103 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

104 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

105 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

106 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

107 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

108 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

109 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

110 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

111 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

112 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

113 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

114 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

115 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

116 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

117 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

118 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

119 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

120 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

121 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

122 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

123 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

124 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

125 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

126 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

127 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

128 из 129

Сенаторы Российской Федерации посетили базу Каспийской флотилии и провели осмотр построенных для военнослужащих многоквартирных домов

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