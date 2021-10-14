В. Матвиенко предложила создать координационный механизм взаимодействия между Евразийским женским форумом и «женской двадцаткой»

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации выступила на открытом заседании «женской двадцатки» в рамках Третьего Евразийского женского форума.

Открытое заседание «женской двадцатки» (W20)

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Валентина Матвиенко

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Открытое заседание «женской двадцатки» (W20)

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Открытое заседание «женской двадцатки» (W20)

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Открытое заседание «женской двадцатки» (W20)

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Открытое заседание «женской двадцатки» (W20)

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Открытое заседание «женской двадцатки» (W20)

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Открытое заседание «женской двадцатки» (W20)

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Открытое заседание «женской двадцатки» (W20)

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Открытое заседание «женской двадцатки» (W20)

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Открытое заседание «женской двадцатки» (W20)

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Открытое заседание «женской двадцатки» (W20)

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступила на открытом заседании «женской двадцатки» (W20). Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге в рамках Третьего Евразийского женского форума.

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Спикер СФ подчеркнула, что деятельность женщин-лидеров в рамках этого объединения – свидетельство роста роли женщин в глобальной политике. «Женская двадцатка» вносит весомый вклад в формирование повестки «Группы двадцати». Многие ее рекомендации нашли отражение в решение саммитов «Большой двадцатки». «Для России это важно, так как принятые решения созвучны с национальными приоритетами страны, — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Председатель СФ отметила обстоятельное сотрудничество «двадцатки» с Советом Евразийского женского форума и назвала символичным, что работу они начали одновременно – в сентябре 2015 года.

К числу приоритетных задач добавляются вопросы постковидной реабилитации экономики и более полного включения женщин в эту работу

Среди основных направлений Валентина Матвиенко упомянула расширение женского участия в экономике, бизнесе, высоких технологиях, рост финансовой грамотности женщин. «К числу приоритетных задач добавляются вопросы постковидной реабилитации экономики и более полного включения женщин в эту работу».

Валентина Матвиенко отметила, что по данным исследований в России 16 проц. женщин-предпринимательниц в последние годы начали развивать новые направления бизнеса, а 93 проц. готовы продолжать свое дело, несмотря на сложности. По мнению спикера СФ, такие показатели не отменяют задачи по скорейшему принятию мер по снижению негативных последствий пандемии для женщин и повышению их роли в экономике.

Председатель Совета Федерации предложила обсудить развитие взаимодействия между Евразийским женским форумом и «женской двадцаткой» на более системной основе. «Одной из форм может стать постоянный координационный механизм на платформе форума, объединяющий активных участниц «двадцатки».

По мнению Валентины Матвиенко, площадка открытого заседания позволяет выработать предложения по решению наиболее актуальных проблем современности и затем транслировать их международным организациям, лидерам государств и гражданам.

Заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области считает, что встреча получилась очень конструктивной. «Выработаны предложения, которые будут представлены дополнительно к решениям римского саммита этого года лидерам «Группы двадцати». Живой отклик и поддержку нашло предложение Валентины Матвиенко относительно создания координационного механизма по взаимодействию между представительницами «женской двадцатки» на базе Евразийского женского форума». Вице-спикер уверена, что такой механизм станет точкой притяжения для активно продвигающих женскую повестку участниц со всего мира.

Основной целью «женской двадцатки» в рамках итальянского председательства в 2021 году стала подготовка конкретных предложений для лидеров стран — членов G20, направленных на обеспечение участия женщин в цифровизации экономики, развитие женского предпринимательства, создание условий для карьерного развития женщин и безопасного труда.

На заседании спикеры и эксперты обсудили приоритеты в работе «женской двадцатки», в том числе в рамках итальянского и индонезийского председательств в 2021 и 2022 годах. Кроме этого, были высказаны предложения в рамках аутрич-формата для повышения роли и предоставления равных возможностей женщинам в условиях всеобщей цифровизации. Затронуты вопросы консолидации международных организаций, государств, бизнеса и граждан для расширения экономических возможностей женщин.

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