В. Матвиенко: Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с чилийскими парламентариями

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации провела встречу с Председателем Сената Национального Конгресса Республики Чили.

«На полях» Третьего Евразийского женского форума Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга обсудила с Председателем Сената Национального Конгресса Республики Чили Хименой Сесилией Ринкон Гонсалес состояние межпарламентских связей и возможности их расширения.

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По словам главы СФ, Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Чили по всем направлениям. Она подчеркнула, что российско-чилийский диалог парламентариев развивается традиционно продуктивно и при этом имеет резервы для дальнейшего укрепления. Валентина Матвиенко подчеркнула заинтересованность в более тесном сотрудничестве с чилийскими законодателями, в том числе по линии групп дружбы парламентов двух стран. Она предложила составить «дорожную карту» на ближайшие годы с перечнем конкретных мероприятий. «Это систематизирует наше взаимодействие».

Председатель Совета Федерации также отметила активизацию диалога России с Чили по линии Евразийской экономической комиссии. «Надеемся на то, что интенсивная работа будет продолжена».

Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Сената Национального Конгресса Республики Чили Хименой Сесилией Ринкон Гонсалес

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Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Сената Национального Конгресса Республики Чили Хименой Сесилией Ринкон Гонсалес

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Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Сената Национального Конгресса Республики Чили Хименой Сесилией Ринкон Гонсалес

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Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Сената Национального Конгресса Республики Чили Хименой Сесилией Ринкон Гонсалес

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Валентина Матвиенко

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Григорий Карасин

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Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Сената Национального Конгресса Республики Чили Хименой Сесилией Ринкон Гонсалес

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Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Сената Национального Конгресса Республики Чили Хименой Сесилией Ринкон Гонсалес

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Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Сената Национального Конгресса Республики Чили Хименой Сесилией Ринкон Гонсалес

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Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Сената Национального Конгресса Республики Чили Хименой Сесилией Ринкон Гонсалес

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Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Сената Национального Конгресса Республики Чили Хименой Сесилией Ринкон Гонсалес

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На встрече также были затронуты вопросы двустороннего экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также обменов между вузами двух стран.

Химена Сесилия Ринкон Гонсалес отметила важность укрепления и развития чилийско-российских отношений, в том числе по парламентской линии, а также в области экономики и технологий, в культурной сфере.

В мероприятии принял участие председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин. КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области

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