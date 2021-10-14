А. Шейкин: В Амурской области стартует проект по поддержке талантливых школьников

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор принял участие в студенческом карьерном форуме некоммерческого фонда поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры».
Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Амурской области Артем Шейкин ШейкинАртем Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Амурской области рассказал о запуске в Благовещенске проекта по поддержке талантливых школьников.
«Предполагается ежегодный отбор лучших старшеклассников, которые примут участие в бесплатных программах дополнительного образования для развития лидерского потенциала. Начало отборочной кампании запланировано на конец осени», — отметил сенатор.
Артем Шейкин также принял участие в студенческом карьерном форуме некоммерческого фонда поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры». На мероприятие собрались более 300 гостей — студентов, известных бизнесменов и общественных деятелей.
Артем Шейкин рассказал о запуске в Благовещенске проекта по поддержке талантливых школьников
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Артем Шейкин рассказал о запуске в Благовещенске проекта по поддержке талантливых школьников
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Артем Шейкин рассказал о запуске в Благовещенске проекта по поддержке талантливых школьников
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Парламентарий обсудил с участниками форума вопросы формирования личностных качеств и навыков лидера, поделился своим опытом постановки и достижения целей.
«В нашей стране, в частности, в Амурской области, много действительно талантливых, активных и настойчивых ребят. Они готовы реализовывать проекты, важные для своего города и для всей страны. Таких ребят нужно поддерживать», — сказал сенатор.