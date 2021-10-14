А. Шевченко: Делегация Совета Федерации оценит ход реализации Постановления СФ о господдержке социально-экономического развития Республики Дагестан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о задачах выездного совещания Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике.

В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике. Тема мероприятия — «О реализации в рамках государственной политики регионального развития мер по поддержке развития малых городов, исторических поселений, иных населенных пунктов, обладающих историческим наследием, и повышению их туристского потенциала». Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области

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«Наш Комитет отвечает за проведение Дней субъектов Российской Федерации в СФ. В марте 2021 года состоялись Дни Республики Дагестан в Совете Федерации, по итогам которых было принято Постановление палаты «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан». В Постановление включены рекомендации Правительству РФ, федеральным органам исполнительной власти, правительству Республики Дагестан, направленные на развитие в регионе сферы здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения, ликвидацию долгостроев. Контроль за реализацией этого постановления также возложен на Комитет», — сообщил Андрей Шевченко.

Цель выездного совещания делегации СФ в Дагестане – оценить ход реализации Постановления, определить меры, которые будут способствовать его полному исполнению, подчеркнул парламентарий.

В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

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В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

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В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

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В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

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В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

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В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

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В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

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В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

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В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

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В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

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В Республике Дагестан открылось совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по социальной политике

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В ходе поездки сенаторы осмотрели территорию родильного дома в городе Кизилюрт, оценили состояние объекта. В перспективе роддом будет обслуживать порядка 150 тыс. человек. Помимо жителей Кизилюрта, услугами медицинского учреждения будут пользоваться граждане, проживающие в зонах отгонного животноводства, селах Кумторкалинского района, а также города Хасавюрт и соответствующего района, отметил парламентарий.

В Махачкале члены делегации СФ посетили Канал имени Октябрьской революции и смотровую площадку «Сулакский каньон». Сенаторам была представлена информация о перспективах и проблемах развития туризма в Республике.

В мероприятиях приняли участие председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области и член Комитета СФ Дмитрий Кузьмин. КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса

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