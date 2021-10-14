А. Майоров: Конструктивная работа профильных комитетов двух палат парламента будет способствовать совершенствованию природоресурсного и природоохранного законодательства

Source: Russia – Council of the Federation

Государственная Дума начинает рассмотрение важнейших законопроектов, в том числе касающихся вопросов сельского хозяйства, отметил сенатор.

Конструктивная работа профильных комитетов Государственной Думы и Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию способствует плодотворному взаимодействию в сфере совершенствования аграрного, природоресурсного и природоохранного законодательства. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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«Сегодня Государственная Дума VIII созыва начинает рассмотрение важнейших законопроектов, в том числе касающихся вопросов сельскохозяйственного производства, ветеринарии, рыболовства и обращения с опасными отходами», — сказал сенатор.

В частности, по его словам, будет рассматриваться законопроект «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым устанавливается возможность реализации крестьянскими хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами произведенной ими сельскохозяйственной продукции на принадлежащих им земельных участках сельскохозяйственного назначения.

Законопроект об изменениях в Закон РФ «О ветеринарии» уточняет полномочия Российской Федерации в области ветеринарии, а законопроект об изменениях в закон «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» и статью 26 закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» направлен на урегулирование проблемных вопросов рыболовства морских млекопитающих, отметил Алексей Майоров.

Парламентарий указал, что вопросы размещения радиоактивных отходов будут рассмотрены в рамках проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Алексей Майоров сообщил, что эти и другие актуальные вопросы будут рассмотрены на ближайшем заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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