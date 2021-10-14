Анастасия Бондаренко: «Цифровизация электроэнергетики – это новый вызов. И здесь важно то, как мы будем её проходить»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 14 октября. – Анастасия Бондаренко рассказала о вызовах, которые стоят перед электроэнергетикой в части информационной безопасности и киберрисков на сессии «Современные реалии: как обеспечить безопасность информационной инфраструктуры от киберугроз в условиях цифровой трансформации?» в ходе «Российской энергетической недели».

Статс-секретарь – замминистра отметила, что для Минэнерго, безусловно, первоочередной задачей является надёжное электроснабжение потребителей, а обеспечение информационной безопасности компаний и энергосистемы России в целом – это стратегический приоритет национальной политики.

«Во всех документах обозначена эти риски и угрозы, в частности в Стратегии экономической безопасности до 2030 года, Доктрине информационной безопасности и Доктрине энергетической безопасности» – сказала замминистра.

Анастасия Бондаренко добавила, что в Доктрине энергобезопасности противоправное использование информационно-телекоммуникационных сетей и программного обеспечения, компьютерные атаки отнесены к трансграничным угрозам. «И это не только внутренняя задача, это межстрановый вопрос взаимодействия», – добавила она.

«Мы понимаем, что цифровизация электроэнергетики – это новый вызов. И здесь важно то, как мы будем её проходить, как будут взаимодействовать субъекты и как выстроят политику регуляторы. Важно быть в диалоге и создать такую среду, в которой хозяйствующие субъекты, не теряя своих конкурентных преимуществ, могли бы в координации совместных усилий получить реальную выгоду», – заключила статс-секретарь – замминистра.

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