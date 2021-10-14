Анастасия Бондаренко: «Топливно-энергетический комплекс – это социально-ответственная отрасль»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 14 октября. – Анастасия Бондаренко выступила на сессии «Социальное измерение ТЭК: женский взгляд» на «Российской энергетической неделе», где рассказала о значимости социальной политики в ТЭК.

«ТЭК – это локомотив нашей экономики, но кроме этого, это очень социально-ответственная отрасль. Здесь речь идет не только о соцпакетах, которые компании предоставляют своим работникам, а о формировании среды, культуры и уважения к развитию человеческого капитала, к развитию кадров и в целом к каждому человеку», – подчеркнула статс-секретарь – замминистра.

Анастасия Бондаренко отметила, пять национальных целей развития России до 2030 года имеют социальное звучание.

«Социальными аспектами наполнена, как ни странно, даже Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, в которой сформулировано, что «сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни и благосостояния граждан» – стратегический национальный приоритет», – добавила она.

Замминистра подчеркнула, что топливно-энергетический комплекс по определению имеет социальную ориентированность, поскольку доступное и надёжное энергоснабжение – это основа социального благополучия не только России, но и всех стран.

При этом роль женщин и особый женский взгляд всегда интересно обсудить, в том числе в контексте общемировой повестки.

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