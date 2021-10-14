Анастасия Бондаренко: «Развитие отраслевой системы профессиональных квалификаций определено как стратегический приоритет для ТЭК»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 14 октября. – Анастасия Бондаренко рассказала о важных для развития кадрового потенциала ТЭК инструментах в ходе сессии «Перспективы развития отраслевой системы профессиональных квалификаций» на «Российской энергетической неделе».

«Мы видим разный темп и совершенно разную степень заинтересованности компаний ТЭК во внедрении элементов системы профквалификаций. Прежде всего, имею в виду её ключевые составляющие – профессиональные стандарты и независимую оценку квалификаций», – отметила статс-секретарь – замминистра.

Анастасия Бондаренко рассказала, что сегодня успешно функционируют советы по профессиональным квалификациям (СПК) в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе. Утверждены и применяются профессиональные стандарты по основным видам деятельности – 49 в электроэнергетике и 77 в нефтегазовой отрасли.

«Наши советы входят в число лидеров среди 40 СПК. С другой стороны, мы видим, например, отсутствие проактивной позиции угольной отрасли, в которой работают только частные компании, не создан отраслевой совет, недостаточными темпами идёт разработка профстандартов», – отметила она.

По ее словам, по поручению Президента должна быть обеспечена разработка профстандартов для работников угольной промышленности, в том числе для инженерно-технических работников. «Рассчитываем, что в течение 2022 года они будут разработаны и утверждены», – добавила Анастасия Бондаренко.

В числе важных тем замминистра назвала и проблему производственного травматизма. «На наш взгляд, в профессиях, связанных с повышенными рисками, вообще невозможно не иметь стандартизированных требований к квалификации работников, а периодическая независимая оценка необходима для минимизации влияния человеческого фактора», – подчеркнула она.

Кроме этого, как отметила Анастасия Бондаренко, определённый барьер наблюдается в дополнительных издержках работодателей на внедрение системы профквалификаций, так как это затратный процесс, который особенно остро ощущается в регулируемых отраслях.

Анастасия Бондаренко заключила, что развитие отраслевой системы профквалификаций определено как стратегический приоритет для ТЭК. В частности, в Энергостратегии до 2035 предусмотрены мероприятия по разработке профстандартов и расширению практики независимой оценки квалификаций, а также целевой показатель по охвату профстандартами персонала по основным видам деятельности.

«Мы надеемся, что это послужит правильным сигналом для всех системообразующих компаний ТЭК», – сказала она.

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