Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#ЦНИИмаш14.10.2021 00:05

90 лет со дня рождения Вячеслава Геннадьевича Фарафонова

Сегодня, 14 октября 2021 года, исполняется 90 лет со дня рождения ученого в области аэродинамики и теплообмена изделий ракетно-космической техники в верхних слоях атмосферы, лауреату Государственной премии Вячеслава Геннадьевича Фарафонова.

Окончил Ленинградский политехнический институт: инженер-исследователь (1955 г.); д.т.н. (2005 г.), с.н.с. (1977 г.). С 1955 по 2007 — работал в НИИ-88 (ныне — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): инженер, старший инженер, начальник установки, сектора, лаборатории, зам. начальника отдела, начальник отдела (1961- 2003 гг.), начальник лаборатории (2003 г.).

Внес вклад в решение проблем аэрогазодинамики, теплообмена и теплозащиты, собственной внешней атмосферы изделий ракетно-космической техники при их полете на больших высотах. Под его руководством создана многорежимная вакуумная аэротермогазодинамическая установка У-16 и проведены экспериментальные исследования.

Лауреат Государственной премии СССР (1973 г.). Награжден орденом «Знак Почета» (1981 г.), медалями и другими ведомственными наградами. «Заслуженный испытатель космической техники РФ» (2007 г.).

Талантливый учёный и инженер Вячеслав Геннадьевич Фарафонов скончался 7 мая 2007 года. Похоронен в Москве на Даниловском кладбище.

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