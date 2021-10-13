Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Энергомаш#КБХА#История13.10.2021 06:30

80 лет Конструкторскому бюро химавтоматики

Сегодня, 13 октября 2021 года, Конструкторскому бюро химавтоматики (КБХА, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») исполняется 80 лет с момента образования. Ветераны предприятия и его ныне работающие специалисты внесли большой вклад в освоение космоса и создание ракетно-ядерного щита нашей Родины.

На счету КБХА свыше шестидесяти разработанных жидкостных ракетных двигателей, половина из которых пошла в серийное производство и позволила решить исторические задачи с емкой маркировкой «впервые в мире». За прошедшие годы более 4000 жидкостных ракетных двигателей разработки КБХА обеспечили пуски ракет различного назначения, а всего на серийных заводах страны изготовлено свыше 20 тысяч экземпляров двигателей разработки КБХА.

Основателем и главным конструктором ОКБ с 1941 года по 1965 год был Семен Ариевич Косберг — Герой Социалистического Труда, доктор технических наук. Первоначально коллектив КБХА, образованный под его руководством в 1941 году, насчитывал всего 29 человек. В годы Великой Отечественной войны его немногочисленные сотрудники в эвакуации в г. Бердск Новосибирской области разрабатывали агрегаты непосредственного впрыска топлива для моторов боевых самолетов, что помогло обеспечить преимущество нашей авиации над врагом в решающих битвах под Сталинградом, на Курской дуге и далее до Победы.

В послевоенные годы специалисты предприятия, будучи перебазированными уже в Воронеж, на единой территории с Воронежским механическим заводом создавали агрегаты для турбовинтовых и турбореактивных самолетов, жидкостные реактивные двигатели для истребителей-перехватчиков и двигатели для зенитных управляемых ракет. Накопленный опыт послужил основой для начала сотрудничества с ОКБ-1 (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, входит в Роскосмос).

В конце 50-х годов по заказу Сергея Павловича в КБХА разработали ракетный двигатель РД-0105 для третьей ступени космической ракеты «Луна». С помощью этого двигателя впервые в мире была достигнута вторая космическая скорость — 11,2 км/с и осуществлены первые в истории человечества запуски космических аппаратов к Луне.

12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой исторический полет в космос. В составе третьей ступени его ракеты «Восток» надежно отработал ракетный двигатель РД-0109, также созданный специалистами КБХА. После этих первых успехов предприятие осуществило успешную разработку целого ряда совершенных двигателей для космических ракет «Восход», «Молния», «Союз», «Протон», «Энергия». Во всех этих проектах КБХА работало в тесной связке с Воронежским механическим заводом, выступавшим производственной площадкой для серийного изготовления создаваемых двигателей. Большой вклад в эти работы внес Герой Социалистического Труда, академик Российской академии наук Александр Дмитриевич Конопатов, который возглавлял коллектив КБХА с 1965 по 1993 годы.

Среди особых разработок КБХА, которые позволили совершить значительный научно-исследовательский шаг вперед, можно отметить созданный в советские годы ядерный ракетный двигатель, технологии которого необходимы для дальних межпланетных перелетов, газодинамические лазеры многоцелевого назначения, а также гиперзвуковые двигатели, разгоняющие летательные аппараты в атмосфере до скоростей, превышающих скорость звука более чем в шесть раз.

За постсоветский период развития под руководством генерального директора — генерального конструктора, доктора технических наук Владимира Сергеевича Рачука, возглавлявшего КБХА с 1993 по 2015 годы, был создан ряд новых двигателей, среди которых кислородно-керосиновый ракетный двигатель РД-0124 для отечественных ракет-носителей «Союз-2.1б», «Союз-СТ-Б», «Союз-2.1в», а также новый кислородно-керосиновый ракетный двигатель РД-0110Р для первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1в». Еще один новый кислородно-керосиновый двигатель РД-0124А проходит летные испытания в составе ракет-носителей семейства «Ангара».

Одним из немногих в стране КБХА продолжает работы по водородной тематике. На протяжении последних лет в КБХА ведется разработка нового кислородно-водородного двигателя РД-0146Д1, предназначенного для использования в составе разгонного блока тяжелой ракеты «Ангара-А5В».

В 2019 году в рамках создания интегрированной структуры ракетного двигателестроения во главе с НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко трудовые коллективы КБХА и Воронежского механического завода были объединены в единый научно-производственный центр. Сохраняя многолетние традиции плодотворного сотрудничества, объединенный коллектив под руководством директора, кандидата технических наук Сергея Викторовича Ковалева продолжает осуществлять новые проекты.

Успешно развивается разработка перспективных электроракетных двигателей, которые могут использоваться для полетов космических аппаратов в дальний космос, ведется создание нового кислородно-керосинового двигателя РД-0124МС для ракеты «Союз-5», разработка новых кислородно-метановых двигателей, освоено производство камер сгорания для двигателей разработки НПО Энергомаш, титановых шар-баллонов, используемых в ракетно-космических комплексах, и другой современной наукоемкой продукции.

В настоящее время предприятие имеет научно-технические и испытательные возможности для создания и отработки ракетных двигателей на любых жидких компонентах топлива, а производственная база позволяет одновременно изготавливать до десяти типов ракетных двигателей.

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