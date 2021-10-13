Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор встретилась с сотрудниками детского сада в Чойском районе Республики Алтай.
Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе поездки в регион посетила детский сад «Тополек» Паспаульской средней образовательной школы им. Е.Ф. Трофимова.
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Сенатор встретилась с сотрудниками учреждения во главе с заведующей Ларисой Гаргац. В ходе беседы парламентарий поздравила коллектив детсада с завоеванием третьего места во Всероссийском конкурсе на лучший стенд «Эколята — Дошколята» и «Эколята — молодые защитники Природы».
Татьяна Гигель отметила, что учреждение успешно реализует основную образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы», в которой экологическому воспитанию отводится серьезное место. «Здесь работают очень творческие, креативные, любящие детей педагоги, которым по силам решать серьезные воспитательные задачи».
Татьяна Гигель в ходе поездки в регион посетила детский сад «Тополек» Паспаульской средней образовательной школы им. Е.Ф. Трофимова
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Татьяна Гигель в ходе поездки в регион посетила детский сад «Тополек» Паспаульской средней образовательной школы им. Е.Ф. Трофимова
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Татьяна Гигель в ходе поездки в регион посетила детский сад «Тополек» Паспаульской средней образовательной школы им. Е.Ф. Трофимова
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Татьяна Гигель в ходе поездки в регион посетила детский сад «Тополек» Паспаульской средней образовательной школы им. Е.Ф. Трофимова
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Татьяна Гигель в ходе поездки в регион посетила детский сад «Тополек» Паспаульской средней образовательной школы им. Е.Ф. Трофимова
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Татьяна Гигель в ходе поездки в регион посетила детский сад «Тополек» Паспаульской средней образовательной школы им. Е.Ф. Трофимова
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Татьяна Гигель в ходе поездки в регион посетила детский сад «Тополек» Паспаульской средней образовательной школы им. Е.Ф. Трофимова
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Татьяна Гигель в ходе поездки в регион посетила детский сад «Тополек» Паспаульской средней образовательной школы им. Е.Ф. Трофимова
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Парламентарий подчеркнула, что государством сейчас предпринимаются значительные усилия по реконструкции и строительству детских садов, школ, больниц, домов культуры. Уже с ноября этого года сразу в пяти регионах страны будет осуществляться пилотный проект, касающийся совершенствования оплаты труда педагогических работников, напомнила сенатор.
«Совет Федерации уделяет большое внимание экологическому воспитанию детей, активно внедряя проект, нацеленный на воспитание в детях бережного отношения к природе — «Эколята — молодые защитники Природы», — сказала Татьяна Гигель. Она выразила надежду, что этот экологический проект дойдет до каждого детского сада, каждой школы.