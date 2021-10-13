Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#OneWeb13.10.2021 09:15

Третий стартовый день на космодроме Восточный

На космодроме Восточный продолжается интенсивная подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 новыми космическими аппаратами OneWeb. Сегодня совместный расчет специалистов дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступил к выполнению операций третьего стартового дня.

Накануне прошли работы по графику второго стартового дня, которые завершились проведением генеральных испытаний — проверкой функционирования систем стартового комплекса с имитацией отрыва ракеты-носителя, её полета до отделения орбитального блока. Главным содержанием работ сегодня является проливка системы заправки высококонцентрированной перекисью водорода и охлаждение горючего.

В 04:30 по московскому времени (10:30 по местному времени) проведен контроль исходного состояния и заряда аккумуляторных батарей космических аппаратов OneWeb. В 08:10 мск началась проливка системы заправки высококонцентрированной перекисью водорода, затем — подстыковка заправочных рукавов к ракете космического назначения Союз-2.1б / Фрегат / OneWeb и заключительные операции.

Утром в четверг состоится заседание Государственной комиссии, где будут приняты решения о заправке ракеты-носителя «Союз-2.1б» компонентами топлива и старте в назначенное время. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 14 октября 2021 года в 12:40 мск. Это будет шестой полностью коммерческий пуск с Восточного, реализуемый по контрактам компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace компанией Starsem для OneWeb с данного космодрома. Космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке Земли.

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