С. Митин: Нужно упростить процедуру получения разрешения для крупногабаритной сельхозтехники передвигаться по автодорогам

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании «круглого стола».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в круглом столе Торгово-промышленной палаты РФ «Проблемы, связанные с перемещением крупногабаритной сельхозтехники по автомобильным дорогам общего пользования в период сезонно-полевых работ».

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В заседании приняли участие представители законодательных и исполнительных органов государственной власти, профильных министерств и ведомств, делового сообщества. Модератором выступил Президент ТПП РФ Сергей Катырин.

По словам Сергея Митина, тема заседания была выбрана в связи с поступлением множества обращений членов территориальных ТПП, предпринимателей со всей России. Они указывали, что порядок получения разрешения на перемещение крупногабаритной сельхозтехники, прицепных или навесных агрегатов по дорогам общего пользования в период сезонно-полевых работ таков, что его практически невозможно выполнить в необходимые сроки, сам процесс крайне сложен и зачастую требует дополнительных затрат.

Сергей Митин принял участие в круглом столе Торгово-промышленной палаты РФ «Проблемы, связанные с перемещением крупногабаритной сельхозтехники по автомобильным дорогам общего пользования в период сезонно-полевых работ»

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Сергей Митин принял участие в круглом столе Торгово-промышленной палаты РФ «Проблемы, связанные с перемещением крупногабаритной сельхозтехники по автомобильным дорогам общего пользования в период сезонно-полевых работ»

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Сергей Митин принял участие в круглом столе Торгово-промышленной палаты РФ «Проблемы, связанные с перемещением крупногабаритной сельхозтехники по автомобильным дорогам общего пользования в период сезонно-полевых работ»

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Сергей Митин принял участие в круглом столе Торгово-промышленной палаты РФ «Проблемы, связанные с перемещением крупногабаритной сельхозтехники по автомобильным дорогам общего пользования в период сезонно-полевых работ»

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Сергей Митин обратил внимание участников встречи, что тема для сельскохозяйственной отрасли не нова и давно находится в центре внимания трех заинтересованных ведомств – Министерства сельского хозяйства, Министерства транспорта и МВД. Последний приказ Минтранса России должен был разрешить большинство проблем, но вопрос не нашел своего решения, несмотря на недавнее поручение Президента России, отметил парламентарий.

По итогам обсуждения участники круглого стола направили рекомендации Министерству транспорта и Министерству внутренних дел рассмотреть возможность внесения изменений в нормативную документацию с целью упрощения процедуры разрешения перемещения крупногабаритной сельхозтехники по автомобильным дорогам общего пользования.

Сергей Митин высказал готовность провести совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с представителями Министерства транспорта, МВД и Министерства сельского хозяйства, чтобы обсудить необходимые изменения в законодательство и нормативную документацию на основе предложений участников «круглого стола».

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