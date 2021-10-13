Source: Russia Federal Space

#Красмаш13.10.2021 18:37

Студенты-станочники Красноярского техникума промышленного сервиса открыли акцию «Неделя без турникетов» на Красмаше

На Красноярском машиностроительном заводе (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») был дан старт Всероссийской акции «Неделя без турникетов». В период с 11 по 16 октября 2021 года предприятие Роскосмоса ежедневно будут посещать по 2-3 экскурсионные группы, которые побывают в заводском музее, а также ознакомятся с производственными участками по направлениям — это школьники, студенты колледжей, техникумов и вузов.

Первой группой положившей начало «Недели без турникетов» стали студенты старшекурсники Красноярского техникума промышленного сервиса (КТПС), завершающие освоение специальностей «Станочник широкого профиля» и «Оператор станков с ЧПУ».

По словам старшего мастера техникума Галины Снисаревой, в скором времени студентам предстоит выходить на производственную практику на Красмаш, поэтому было принято решение посетить завод в рамках экскурсии «Неделя без турникетов», чтобы ребята смогли увидеть, где им предстоит практиковаться, а после завершения обучения, возможно, и остаться работать.

Обращаясь с приветственным словом к молодежи, заместитель генерального директора — директор по персоналу и общим вопросам Сергей Русаков отметил: «Наше предприятие действительно заинтересовано в молодых и перспективных кадрах, высококвалифицированных специалистах. На сегодняшний день особо востребованы такие профессии как оператор станков, слесарь, слесарь-сборщик, слесарь механосборочных работ, электрогазосварщик. Сегодня вы познакомитесь с буднями большого завода, увидите, как организованы рабочие места, оборудование. И мы надеемся, что в дальнейшем вы свяжете свою жизнь с заводом».

Цель мероприятия — профессиональная ориентация молодежи, популяризация востребованных рабочих специальностей.

MIL OSI