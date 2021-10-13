Российские и зарубежные эксперты обсудили вопросы реализации программ активного долголетия

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках Третьего Евразийского женского форума состоялась тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация».

Инна Святенко

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Тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация»

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Тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация»

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Тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация»

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Тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация»

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Тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация»

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Тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация»

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Тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация»

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Тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация»

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Тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация»

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Тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация»

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Тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация»

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Тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация»

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Тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация»

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Тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация»

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Тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация»

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Тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация»

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Тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация»

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Тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация»

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Тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация»

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Одним из первых мероприятий в рамках Третьего Евразийского женского форума стала тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация».

Ключевой вопрос дискуссии — привлечение внимания российской и международной общественности к необходимости поиска новых решений, направленных на продление активной и долгой жизни людей.

Участники отметили, что в условиях глобальных демографических вызовов современности на первый план выходят задачи трансформации государственных, медицинских и социальных подходов к решению проблем общества для всех возрастов, и в первую очередь – к продолжительности жизни граждан.

По словам координатора сессии, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области вопросы продолжительности жизни и продления активного долголетия являются приоритетом нашего государства. «Эта позитивная тенденция развития общества выразилась сегодня на нашей сессии в новых взглядах и новых подходах как к ситуации на рынке труда, так и к социальной поддержке старшего поколения, к системе охраны их здоровья и качеству жизни», — отметила Елена Бибикова.

Опытом Москвы в популяризации активного образа жизни для людей старшего возраста поделилась председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Парламентарий, представляющая в верхней палате парламента законодательный орган государственной власти города Москвы, рассказала о проекте «Московское долголетие», который реализуется в столице с 2018 года.

«За это время в проекте приняли участие около 400 тысяч граждан старшего возраста. И около 50 процентов участников выбирают две и более группы занятий. Для них доступно множество образовательных, физических и художественных активностей, в том числе, пользующихся популярностью у женщин специализированных программ по красоте и здоровому питанию», — отметила Инна Святенко.

По словам сенатора, это позволяет более эффективно поддерживать эмоциональное и физическое здоровье, а пользу от посещения сразу нескольких онлайн-активностей подтверждают врачи-геронтологи.

Участники дискуссии также обсудили вопросы дальнейшего развития системы долговременного ухода, реализуемой в России в качестве пилотного проекта в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Задача государства и общества – помочь человеку максимально долго жить активной, полноценной жизнью

Елена Бибикова в своем выступлении отметила его положительные стороны, понравившиеся участникам проекта: выявительный принцип нуждающихся в помощи, предоставление индивидуального медико-социального пакета, исходя из потребностей человека, повышение качества и объема предоставляемых услуг.

«Задача государства и общества – помочь человеку максимально долго жить активной, полноценной жизнью. И в то же время, гарантировать уверенность, что в случае необходимости ему будет предоставлена медико-социальная помощь, уход и поддержка. Надеюсь, сегодня в решении этой задачи мы сделали реальные шаги вперед», — заключила Елена Бибикова.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская, главный внештатный специалист, пластический хирург Министерства здравоохранения РФ Наталья Мантурова, профессор антивозрастного исследовательского центра Йонэй Йосикадзу и директор плацентарной клинической медицины Чихару Ватанабэ из Японии, а также российские и международные эксперты в области продления активного долголетия, медико-социальной помощи и ухода, антивозрастной медицины.

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