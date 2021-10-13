Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СибГУ#Владимир Матвейчук13.10.2021 13:09

Ректор сибирского вуза СибГУ имени М.Ф. Решетнева получил награду Роскосмоса

Ректор первого опорного вуза Восточной Сибири — ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов награжден знаком отличия Госкорпорации «Роскосмос» — знаком К.Э. Циолковского.

Знак отличия Эдхаму Акбулатову вручил директор Департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос» Владимир Матвейчук. Награда предоставлена на основании Приказа Госкорпорации «Роскосмос» от 1 октября 2021 года «За личный вклад в реализацию космических программ и проектов, многолетний добросовестный труд».

«Грандиозное прошлое, замечательное настоящее и такое же удивительное будущее — это то, что связывает Сибирский государственный университет имени академика Решетнева, его удивительных преподавателей и выпускников с ракетно-космической отраслью страны. В ваших руках будущее космонавтики! Новых вам свершений, здоровья вам и вашим близким», — пожелал собравшимся на церемонии награждения Владимир Матвейчук.

История СибГУ имени М.Ф. Решетнева — это история становления и развития двух высших учебных заведений Красноярска. До 2016 года они жили, работали, меняли свои названия и статусы, независимо друг друга. К моменту объединения 90 лет отметил СибГТУ, 60 лет — СибГАУ им. академика М.Ф. Решетнева. И вот уже первую пятилетку отмечает в этом году объединенный вуз — СибГУ имени М.Ф. Решетнева.

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