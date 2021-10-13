Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Вызов#МКС#МКС-65#Пилотируемая космонавтика13.10.2021 17:00

Проект «Вызов» на МКС. День 8

Сегодня, 13 октября 2021 года, на российском сегменте Международной космической станции особенно ответственный день — идет подготовка к возвращению экипажа научно-просветительского проекта «Вызов» на Землю. Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий проводит совместно с участниками космического полета подготовительные операции и тренировки к предстоящей посадке корабля «Ю.А.Гагарин» (Союз МС-18).

Отстыковка, автономный полет и посадка космического корабля — всегда особенно ответственные операции. Экипаж, находясь в спускаемом аппарате, должен быть готов действовать в любой нештатной ситуации, следуя рекомендациям специалистов из Центра управления полетами и командира корабля на всех этапах спуска с орбиты на Землю.

Именно поэтому за несколько дней до посадки космонавты и участники космического полета тщательно изучают бортовую документацию и консультируются со специалистами на Земле, отвечающими за безопасную посадку.

Напомним, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров и участники космического полета Юлия Пересильд с Климом Шипенко отправились на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-19» с космодрома Байконур 5 октября. Пересильд и Шипенко в рамках научно-просветительского проекта «Вызов» также снимают первый художественный фильм в космосе о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.

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