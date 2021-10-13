Председатель СФ обсудила с женщинами-предпринимателями возможности, открывающиеся для бизнеса в цифровую эпоху

Source: Russia – Council of the Federation

В. Матвиенко приняла участие в открытии цифровой платформы женского бизнеса Третьего Евразийского женского форума.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в открытии цифрового пространства на площадке Третьего Евразийского женского форума. Спикер СФ в ходе «прямой линии» обсудила с экспертами и предпринимателями ключевые вопросы развития женского предпринимательства в России и мире. Модератором выступила руководитель проекта Евразийского женского форума «Развитие женского предпринимательства» Надия Черкасова.

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Валентина Матвиенко подчеркнула, что креативность и открытость всему новому — качества, присущие предпринимателям. По ее словам, это востребовано в эпоху цифровых технологий.

Креативность и открытость всему новому — качества, присущие предпринимателям

Спикер СФ напомнила, что на Втором Евразийском женском форуме было принято решение создать глобальную международную женскую цифровую платформу. «Сегодня мы ее открываем. Она позволит женщинам-предпринимателям эффективно вести свой бизнес, в том числе онлайн, обмениваться опытом, находить новых партнеров, повысить доверие».

Валентина Матвиенко отметила, что женщины часто ведут бизнес в социальной сфере и здравоохранении. «Среди социальный предпринимателей, руководителей социального бизнеса 90 процентов женщин».

Председатель Совета Федерации уверена, что цифровая платформа откроет новые окна возможностей для женщин. «Женская солидарность позволит увеличить число женских инициатив, проектов и бизнесов», — считает она.

Председатель СФ предложила сделать цифровую платформу традиционным форматом Евразийских женских форумов. «Мы будем уделять этому большое внимание в период между форумами».

Прямая линия с женщинами-предпринимателями в рамках открытия цифровой платформы женского бизнеса

Женщины-предприниматели и руководители стартапов поделились опытом ведения бизнеса в период пандемии.

В презентации в Таврическом дворце участвовали заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области сенаторы РФ, представители бизнеса и другие гости форума.

Цифровое пространство — одна из очень полезных и практичных опций нынешнего Форума, считает Галина Карелова. «Надеемся, что благодаря его работе многие женщины-предприниматели станут не просто наблюдателями, а активными участниками дискуссий, смогут заявить о себе и своем бизнесе, найти новых партнеров или новые ниши для приложения сил», — сказала вице-спикер СФ.

Планируется, что на цифровой площадке в течение трёх дней успешные предпринимательницы, лидеры крупных компаний, представители органов власти и институтов поддержки бизнеса обсудят новые возможности в цифровую эпоху, тематику выхода на международные рынки, актуальные образовательные программы.

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