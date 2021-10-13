Победители конкурса по развитию программ женского лидерства получили награды

Source: Russia – Council of the Federation

Основная цель конкурса — выявить и поддержать лучшие практики по созданию и развитию эффективных социальных лифтов для женщин.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области провела в Таврическом дворце Санкт-Петербурга церемонию награждения победителей конкурса Совета Евразийского женского форума по развитию программ женского лидерства среди государственных и коммерческих организаций.

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Основная цель конкурса — выявить и поддержать лучшие практики по созданию и развитию эффективных социальных лифтов для женщин.

В конкурсе приняли участие более 70 государственных и коммерческих организаций, а также федеральных и региональных органов государственной власти.

Они соревновались в разных номинациях, представляя программы, направленные на снижение кадрового дисбаланса женщин на стартовых позициях и руководящих должностях, поддержку работающих родителей и расширение экономических возможностей женщин.

В номинации «Чемпион региона» победителем стал Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов (г. Казань). В номинации «Лидер перемен» — Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». В номинации «Лидер среди органов власти и институтов» победителем стало Агентство стратегических инициатив по развитию новых проектов.

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