Павел Сорокин: «Синергия между традиционными и новыми сегментами является правильным путём»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 13 октября. — Павел Сорокин рассказал о перспективах ТЭК в условиях энергоперехода и об инвестициях в нефтегазовую отрасль на сессии «Влияние европейского «зеленого» курса на российско-европейское сотрудничество в области энергетики» на площадке «Российской энергетической недели».

Замминистра отметил, что энергобаланс будет далее диверсифицироваться, появляться новые источники энергии и новые технологические прорывы.

«Если не вдаваться в крайности — ни в зеленую, ни в традиционную энергетики, то надо подходить к решению проблемы с точки зрения работы на результат. Если результат — это снижение выбросов, а не попытка полностью перекроить какие-то устои, которые на сегодняшний день имеются, то синергия между традиционными и новыми сегментами является правильным путём», — сказал он.

По его словам, к 2050 году углеводороды будут занимать существенную часть мирового энергетического баланса.

«Мы считаем, что даже по самым агрессивным прогнозам, которые мы видели, доля углеводородов в мировом энергетическом балансе может упасть с 85% текущих до 60-65% в самом агрессивном сценарии, в базовом сценарии — где-то до 70%. То есть это все равно базовая загрузка», — рассказал замминистра.

Говоря о доле газа в энергобалансе, Павел Сорокин отметил, что газ сохранит своё место до 2040 года.

«Его доля даже будет увеличиваться, потому что лучше транзитного переходного топлива пока никто не придумал, с точки зрения энергоёмкости и доступности в части логистики и запасов в мире», – добавил он.

Замминистра также рассказал, что за последнее время глобальные инвестиции в традиционные сегменты, в частности в нефтегазовую отрасль, были значительно снижены. «Инвестиции снижались на протяжении последних 5-7 лет, снижаются запасы и при этом вкладывается минимум средств в геологоразведку для того, чтобы это восполнять. Через время такие подходы могут вызвать более серьёзные последствия», — предупредил замглавы Минэнерго.

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