Павел Сорокин: «Одна из основных задач – это создание условий для разработки собственных запасов по адекватной цене»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 13 октября. – В числе глобальных трендов нефтегазовой отрасли наблюдается снижение качества запасов нефтяных месторождений, в связи с чем одной из основных задач является создание условий для разработки собственных запасов по адекватной цене. Об этом Павел Сорокин рассказал на сессии «Добыча нефти в России: «звезда» или «дойная корова» на площадке «Российской энергетической недели».

«Что касается Российской Федерации, это ухудшение качества запасов, то есть мы то советское наследие, на котором мы последние 30 лет по сути работаем, постепенно подходит к некой стадии, когда оно перестает быть высококачественным, легким в разработке и дающим сверхбольшие доходы», – сказал замглавы Минэнерго России.

Кроме того, по словам заместителя Министра, уменьшается количество запасов на вновь открываемых месторождениях и на тех, которые ставятся на баланс.

«Естественно снижается качество запасов с точки зрения именно сложности их разработки, то есть мы все больше и больше уходим в ТРИЗы и с точки зрения их разработки, и с точки зрения добываемой нефти», – пояснил Павел Сорокин и добавил, что затраты на разработку таких месторождений растет.

«Одна из основных задач, с которой мы должны работать – это создание условий для разработки собственных запасов по адекватной цене для того, чтобы оставаться внизу кривой предложения. Можно сказать, что сейчас по себестоимости мы находимся в диапазоне от 15 до 35-40 долларов. Примерно 60-70% мировой добычи тоже находится в диапазоне ниже 50 долларов по полной себестоимости», – добавил замглавы энергетического ведомства.

«Если мы исходим из предпосылок, что в долгосрочной перспективе цена на нефть будет колебать в диапазоне 40-60 долларов, мы должны сохранять конкурентоспособность и для новых запасов, и для старых. Это одна из подходов, которой мы придерживаемся, вырабатывая предложения по энергетической политике», – сказал Павел Сорокин.

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