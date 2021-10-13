Павел Сорокин: «Низкоуглеродные и безуглеродные источники могут превысить 90% в российском энергобалансе»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 13 октября. – Павел Сорокин в ходе сессии «Россия – 2060: перспективы зелёной энергетики» на «Российской энергетической неделе» рассказал о предпринимаемых мерах по достижению углеродной нейтральности.

Замминистра напомнил, что ранее была разработана стратегия низкоуглеродного развития России, в которой отражён перечень шагов и этапов по достижению поставленной цели.

«Сейчас наша задача, как страны и как сектора, составить перечень мер по стоимости, как удельной, так и в абсолютных исчислениях, и достигать этой цели наиболее дешёвым и экономически эффективным способом, чтобы не обременить дополнительно наших потребителей и нашу экономику», – добавил замминистра.

По его словам, такая совместная работа показала результат, и сейчас есть хорошее понимание набора возможностей и того, сколько это будет стоить и как этого достичь.

«В части энергетики необходимо смотреть как на изменения энергетического баланса, так и на компенсаторные меры, которые также могут быть применены. Это, например, улавливание и захоронение СО2 в достаточно большом объёме, мы видим потенциал от 200 до 350 миллионов тонн в год закачки. Это большая цифра, которая будет распределяться по различными индустриям и этим будут пользоваться не только нефтегаз и электроэнергетика, но и металлургия и другие сегменты», – сказал он.

Кроме того замминистра рассказал о снижение выбросов при транспортировке природного газа. По его словам, это достаточно большой сегмент и потенциал для снижения в части выбросов метана.

Говоря о топливно-энергетическом балансе, Павел Сорокин отметил, что для достижения нейтральности будет определённое движение в сторону увеличения доли и объёма выработки атома в структуре генерации и гидроэнергетики.

«Мы считаем, что наши низкоуглеродные и безуглеродные источники могут превысить 90% в энергобалансе, включая газ. И это нам поможет в достижении углеродной нейтральности», – подчеркнул он.

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