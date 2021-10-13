О. Забралова: Волонтерство набирает популярность у современной молодежи

Source: Russia – Council of the Federation

Участники Третьего Евразийского женского форума обсудили вопросы развития волонтерства и студенческого движения.

В первый день Третьего Евразийского женского форума состоялся Паблик-ток «Развитие волонтерства и студенческого движения».

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Участники тематической сессии обсудили особенности развития волонтерского движения в современном мире, а также рассмотрели практику вовлечения обучающихся в волонтерские проекты в России.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова ЗабраловаОльга Сергеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области отметила, что мероприятия такого формата позволяют обменяться опытом, предложить новые идеи и стратегии, выработать эффективные тактики сотрудничества и взаимодействия.

«Волонтерское движение доказало свою необходимость и эффективность, особенно в период пандемии. Очень приятно, что сегодня на секции собралось такое количество женщин, которые рассказывают про свои проекты, обмениваются мнениями и всем сердцем преданы своему делу», — сказала сенатор.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева в своём докладе отметила, что у современной молодежи существует большой запрос на участие в социально значимых мероприятиях.

В качестве примера были приведены данные портала DOBRO.RU, который является инструментом для развития волонтерского движения. На сегодняшний день на нем зарегистрировано более 2,5 млн добровольцев, и 74 проц. из них составляют женщины.

Паблик-ток «Развитие волонтерства и студенческого движения»

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Паблик-ток «Развитие волонтерства и студенческого движения»

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Паблик-ток «Развитие волонтерства и студенческого движения»

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Паблик-ток «Развитие волонтерства и студенческого движения»

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Паблик-ток «Развитие волонтерства и студенческого движения»

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Паблик-ток «Развитие волонтерства и студенческого движения»

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Также была представлена Международная волонтёрская программа «Послы русского языка в мире».

«Программа является новым форматом гуманитарного волонтерства, развития международного молодежного сотрудничества в интересах продвижения русского языка, российского образования и науки в России и за рубежом. С 2015 года более 41 000 школьников и студентов из России и зарубежных стран стали участниками просветительских мероприятий послов русского языка», — отметила руководитель программы Светлана Ульянова.

Участники обсудили роль девушек в студенческих спасательных движениях. По мнению заместителя начальника Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований РТУ МИРЭ Анастасии Маркодеевой, именно студенческие организации открывают дорогу и позволяют самореализовываться в различных сферах.

Заместитель Председателя Российского союза молодёжи Анна Аполосова рассказала о развитии студенческого самоуправления.

Подводя итоги обсуждения, участницы отметили, что для женщин-волонтеров разносторонняя и всеобъемлющая помощь становится неотъемлемой частью жизни, а доля женщин в добровольческих проектах может достигать 60–70 проц. и выше. В связи с этим необходимо развивать волонтерство и создавать новые условия для развития подобных проектов.

В мероприятии также приняла участие член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Авдеева, АвдееваЕлена Осиповнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области координатор программы «Волонтеры мира» Ассоциации волонтерских центров Лейла Бадалова, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова, Министр молодежной политики Итальянской Республики Фабиана Дадоне, представители общественных и международных организаций.

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