Обмен опытом в сфере социального предпринимательства состоялся в рамках Третьего Евразийского женского форума

Source: Russia – Council of the Federation

Модераторами сессии «Женщины в развитии социального предпринимательства» выступили российские сенаторы О. Епифанова и И. Петина.

В рамках Третьего Евразийского женского форума состоялась питчинг-сессия «Женщины в развитии социального предпринимательства».

Модераторами мероприятия выступили член Комитета СФ по международным делам Ольга Епифанова ЕпифановаОльга Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми и член Комитета СФ по социальной политике Ирина Петина. ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области

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Как подчеркнула Ирина Петина, решение социальных вопросов – задача государства и общества. По словам сенатора, особая роль в этом процессе принадлежит женщинам. «Благодаря таким качествам как доброта, милосердие и способность к самопожертвованию, женщины наиболее чутко реагируют на насущные потребности человека, семьи, общества. Именно поэтому женщин-социальных предпринимателей — подавляющее большинство», — считает парламентарий.

Женское предпринимательство — один из драйверов роста экономики во многих странах мира

«Женское предпринимательство — один из драйверов роста экономики во многих странах мира. Доля женщин в социальном предпринимательстве, направленном на решение или смягчение социальных проблем, в полтора раза выше, чем в классическом коммерческом бизнесе. Особенно активно социальные предприниматели проявили себя в период пандемии, оперативно развивая антикризисную и благотворительную деятельность», — подчеркнула Ирина Петина.

В ходе работы питчинг-сессии были рассмотрены вопросы эффективного развития социального предпринимательства в России и за рубежом, ключевые особенности реализации программ корпоративной социальной ответственности в современных реалиях.

Участницы проанализировали механизмы программы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, занимающихся социально значимыми видами деятельности. Также рассмотрены лучшие практики социального предпринимательства, предложены варианты развития систем тиражирования социального эффекта через систему социального франчайзинга.

В работе приняли участие женщины — основатели и руководители социально ориентированных предприятий из России, Франции, США, Германии, руководители Центров инноваций социальной сферы субъектов Российской Федерации (Республика Башкортостан, Крым, Санкт-Петербург), представители Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко, Фонда «Наше Будущее», крупных компаний, реализующих программы корпоративной социальной ответственности. Гостем площадки стала Ин Чже Гын — женщина-депутат Национального Собрания Республики Корея.

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