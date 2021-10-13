Н. Журавлев: Вопросы укрепления глобальной энергетической безопасности сегодня выходят на передний план

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ принял участие в мероприятиях Российской энергетической недели.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в мероприятиях проходящей в Москве Российской энергетической недели.

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Международный форум в четвертый раз собрал глав ведущих компаний и организаций, экспертов и аналитиков рынка для обсуждения актуальных тем развития мировой и отечественной энергетики. Центральным событием форума стало пленарное заседание, на котором выступил Президент РФ Владимир Путин.

По словам сенатора, очень важно, что глава государства обозначил ключевые механизмы и направления долгосрочной стабилизации энергетического рынка, акцентировал внимание на развитии «зеленой» энергетики, совершенствовании инфраструктуры отрасли, внедрении в ее работу современных цифровых технологий.

«Модернизация энергетической инфраструктуры страны – ключевой фактор, который демонстрирует ситуацию в национальной экономике. Как отметил Президент, сегодня долгосрочный подход к развитию ТЭКа позволяет нам обеспечивать цены на электроэнергию для населения и предприятий на самом низком уровне в Европе».

Одним из важнейших вопросов по‑прежнему остается газификации регионов, которая реализуется в соответствии с поручением главы государства

Одним из важнейших вопросов по‑прежнему остается газификации регионов, которая реализуется в соответствии с поручением главы государства, напомнил Николай Журавлев. «Завершение к 2030 году газификации на основе актуализации региональных программ будет способствовать повышению качества жизни населения. Это позволит достигнуть мультипликативного эффекта в связанных отраслях, создать один из драйверов роста экономики. Совет Федерации как палата регионов держит данный вопрос на постоянном контроле», — подчеркнул вице-спикер СФ.

Николай Журавлев отметил важность развития экологической составляющей — альтернативной энергетики и энергоэффективных технологий. «Россия сегодня активно развивается в этом направлении. Вступление в эпоху нового энергоперехода, цифровизация, поиск новых дешевых способов хранения энергии — ответственные и взвешенные шаги, предпринимаемые государством, в том числе учитывая ситуацию в мировой энергетике. Данные меры также будут способствовать не только сохранению экологии, но и росту экономики страны, в том числе, созданию новых производств и рабочих мест», — прокомментировал сенатор.

«Перед нами сегодня стоят общие задачи по борьбе с изменением климата, обеспечением энергетической и экологической безопасности России и мира в целом, стабилизации энергетических рынков. Эти вопросы, безусловно, должны решаться совместными усилиями, учитывая развитие отраслей экономики, прежде всего энергетического сектора», — сказал Николай Журавлев, подводя итоги пленарного заседания.

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