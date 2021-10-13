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#НПО Искра#ПМГФ 202113.10.2021 11:01

НПО «Искра» приняло участие в X юбилейном Петербургском международном газовом форуме

В городе Санкт-Петербурге с 5 по 8 октября 2021 года прошел X юбилейный Петербургский международный газовый форум (ПМГФ 2021) − одно из крупнейших мероприятий нефтегазовой отрасти. В его работе приняло участие Научно-производственное объединение «Искра» (входит в структуру Госкорпорации «Роскосмос»).

В составе объединенного стенда Пермского края делегация предприятия представила новейшие разработки продукции в области топливно-энергетического комплекса, приняла участие в конгрессной части форума и провела ряд рабочих встреч с представителями крупнейших нефтегазовых компаний России. Так, НПО «Искра» презентовало на форуме компрессорное оборудование, унифицированные решения для Единой системы газоснабжения России и пэкиджу ГПА, а также возможности по сервисному обслуживанию, как инструменту надежной работы оборудования НПО «Искра».

Одним из главных событий 6 октября стало участие руководства НПО «Искра» в закрытом совещании по вопросам технологического развития ПАО «Газпром», на котором презентацию провел лично генеральный директор предприятия Сергей Юрасов. Концепт вызвал большой интерес среди присутствующих руководителей нефтегазовых компаний и средств массовой информации, после чего был организован пресс-подход. В рамках форума также стенд НПО «Искра» посетил Заместитель Председателя Правления Газпрома, член Совета директоров Газпрома Виталий Маркелов.

Арсений Лобанов, заместитель генерального директора — директор по продажам НПО «Искра»: «Мы уже более 28 лет являемся поставщиком высокотехнологичной продукции для Газпрома. Сегодняшняя презентация посвящен не только техническим новинкам, способным повысить надежность оборудования, снизить стоимость его эксплуатации. Наша цель вывести отношения с Газпромом на новый уровень. НПО „Искра“ готово проявлять гибкость и слышать запросы заказчика. Приоритетом остается исполнение заказов высокого качества точно в срок. Конкретные технические решения, которые презентованы на Петербургском газовом форуме, позволят нам, как модернизировать действующий парк агрегатов, так и должны стать стандартами качества для новой продукции».

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Петербургский международный газовый форум входит в ТОП-5 самых масштабных международных конгрессно-выставочных проектов нефтегазовой отрасли. В рамках форума ежегодно проводится более 90 мероприятий. Участники форума — топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители инновационных центров и проектных институтов страны, эксперты, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов.

НПО «Искра» − российский производитель продукции топливно-энергетического комплекса: газоперекачивающих агрегатов, центробежных компрессоров, газотурбинных электростанций и компрессорных установок для нефтегазовой промышленности, а также ракетно-космической техники. Предприятие основано 26 декабря 1955 года для разработки и создания образцов ракетной техники, сейчас является научно-производственным объединением. Производственное объединение участвует во всех важнейших отечественных и мировых энергетических проектах: в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, в газовом проекте «Роспан», освоении Уренгойского, Ен-Яхинского, Южно-Русского, Приразломного месторождений, строительстве газопроводов «Новопсков — Аскай — Моздок» и «Сила Сибири».

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