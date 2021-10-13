На полях Евразийского женского форума состоялся открытый диалог «Российские соотечественницы за рубежом»

Source: Russia – Council of the Federation

Модератором секции выступила член Комитета СФ по международным делам Е. Афанасьева.

В рамках Третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге состоялся открытый диалог «Российские соотечественницы за рубежом».

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Модератором секции выступила член Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева. АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области

Как отметила сенатор, этот проект реализуется в рамках Евразийского женского форума. Она напомнила, что в ходе Всемирного Конгресса соотечественников в 2019 году Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга предложила скоординировать и усилить работу в отношении наших соотечественников по всему миру, в том числе женщин и детей. «За это время у нас возникли несколько ассоциаций, которые активно работают, и это результат общего взаимодействия», — подчеркнула Елена Афанасьева.

В ходе дискуссии обсуждались актуальные для российских соотечественниц темы: роль женщин в развитии международного гуманитарного сотрудничества, основные приоритеты при реализации совместных международных проектов в современных реалиях, повышение эффективности международного сотрудничества, в том числе в сфере креативных индустрий, сохранение будущих поколений в среде русского языка и наличие устойчивых связей с Россией.

В открытом диалоге приняли участие главы координационных советов российских соотечественников представители Россотрудничества, общественные деятели и бизнесмены, женщины-парламентарии из разных регионов.

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