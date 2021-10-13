На площадке Третьего Евразийского женского форума прошел чемпионат STEM

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие открыла заместитель Председателя СФ Г. Карелова.

На площадке Третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге Евразийское детское сообщество и Академия ментальной арифметики UCMAS провели чемпионат STEM (Science, Technology, Engineering and Math).

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Открыла мероприятие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Она обратилась к участникам с видеоприветствием. Сенатор назвала проведение евразийского чемпионата STEM доброй традицией Евразийского женского форума.

Конкурсантам предстояло за 60 минут рассчитать координаты зашифрованной на звездном небе фигуры и разгадать символ чемпионата, используя международный язык математики. Этим символом стал голубь — знак международного сотрудничества, доверия и дружбы.

Телемост чемпионата олицетворяет международный диалог. Надеюсь, что молодое поколение будет придерживаться принципов компромисса, взаимопомощи и дружбы

В состязании приняли участие 100 подростков в возрасте от 10 до 15 лет из России, США, Казахстана и Великобритании — 12 команд объединились в режиме телемоста ради общей цели.

«Телемост чемпионата олицетворяет международный диалог. Надеюсь, что молодое поколение будет придерживаться принципов компромисса, взаимопомощи и дружбы», — сказала Галина Карелова. По словам сенатора, именно эти качества помогут ребятам находить верные решения не только в точных науках, но и в жизни.

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